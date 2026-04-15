O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

O advento e a popularização dos medicamentos conhecidos como "canetas emagrecedoras" inauguraram um momento de rápidas transformações. No entanto, como cirurgião plástico, observo que essa agilidade na perda de peso traz consigo um desafio que a farmacologia, sozinha, não é capaz de solucionar: a reestruturação da moldura humana.





O fenômeno é nítido no dia a dia do consultório. O perfil do paciente mudou. Se antes o processo de emagrecimento era uma jornada de anos, hoje ele ocorre em meses. Essa aceleração gera um excedente de pele e uma perda de tônus que impactam diretamente a autoestima e a funcionalidade do corpo. É o que o mercado médico já chama de "efeito colateral estético" da nova geração de fármacos.