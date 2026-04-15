O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

O advento e a popularização dos medicamentos conhecidos como "canetas emagrecedoras" inauguraram um momento de rápidas transformações. No entanto, como cirurgião plástico, observo que essa agilidade na perda de peso traz consigo um desafio que a farmacologia, sozinha, não é capaz de solucionar: a reestruturação da moldura humana.
O fenômeno é nítido no dia a dia do consultório. O perfil do paciente mudou. Se antes o processo de emagrecimento era uma jornada de anos, hoje ele ocorre em meses. Essa aceleração gera um excedente de pele e uma perda de tônus que impactam diretamente a autoestima e a funcionalidade do corpo. É o que o mercado médico já chama de "efeito colateral estético" da nova geração de fármacos.
Neste cenário, não basta mais apenas remover o excesso. A cirurgia plástica moderna exige uma convergência entre o rigor da técnica cirúrgica e a inteligência da bioengenharia. Na prática, defendo que a tecnologia deve ser a aliada fundamental para esculpir o que a medicação não alcança.
Protocolos de alta performance, como o uso da radiofrequência fracionada e microagulhamento, a exemplo do Morpheus, hoje muito difundido globalmente, permitem tratar as camadas profundas da derme sem a necessidade de grandes incisões em todos os casos. O objetivo é a retração cutânea e a melhora do tônus de forma harmônica e menos invasiva.
A proposta da medicina atual deve ser o oferecimento de um tratamento total. A segurança da cirurgia tradicional, somada ao que há de mais moderno em aparelhos de última geração, é o que garante resultados naturais e duradouros. É preciso entender que a beleza e a saúde, nesta nova era, são construídas na intersecção entre o cuidado clínico e a precisão tecnológica.
Portanto, os avanços tecnológicos vêm revolucionando esse cenário ao garantir maior precisão e recuperação mais rápida. A tecnologia é a ferramenta que nos permite planejar e executar procedimentos cada vez mais personalizados, respeitando as proporções e expressões individuais de cada paciente.