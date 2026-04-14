Sem pressão, sem prioridade: por que o suicídio LGBT segue fora da agenda real

ALERTA: Este texto contém informações sensíveis relacionadas a problemas de saúde mental e suicídio. Caso esteja procurando ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo telefone 188.

A morte recente de um influenciador, que publicou sua despedida antes de tirar a própria vida, não pode ser tratada como um episódio isolado, nem como mais um caso que mobiliza comoção passageira nas redes sociais. Ela escancara, de forma brutal, a falha sistêmica do Estado brasileiro em lidar com o suicídio, especialmente quando esse fenômeno atinge a população LGBTQIAPN+. O que se viu após o ocorrido foi previsível: manifestações públicas, discursos genéricos sobre valorização da vida e ausência completa de responsabilização concreta. O problema não está na reação imediata, mas no vazio estrutural que a antecede.

Os dados disponíveis demonstram que o Brasil atravessa um cenário preocupante. Entre 2014 e 2021, o país registrou crescimento médio anual de 3,2% nas taxas de suicídio, segundo o Ministério da Saúde. O suicídio já figura entre as principais causas de morte entre jovens, sendo a segunda entre adolescentes de 15 a 19 anos e a quarta entre pessoas de 20 a 29 anos.

Trata-se de um fenômeno contínuo, com tendência de agravamento, que exige resposta coordenada, planejamento de longo prazo e prioridade política. No entanto, quando esse quadro é analisado sob o recorte da população LGBTQIAPN+, o problema deixa de ser apenas grave e passa a ser invisibilizado.

12ª Parada LGBTQIA+ de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Brasil ainda não possui um sistema nacional estruturado capaz de produzir dados consistentes sobre orientação sexual e identidade de gênero nos registros de saúde e mortalidade. Isso impede a construção de um diagnóstico real sobre o impacto do suicídio nessa população.

Não se trata de ausência de estudos acadêmicos ou levantamentos pontuais, mas da inexistência de um sistema oficial padronizado que permita identificar padrões, territórios de maior vulnerabilidade e falhas institucionais anteriores ao desfecho fatal. Essa lacuna não é técnica, é política.

No Espírito Santo, essa fragilidade é ainda mais evidente. Nota técnica produzida por órgãos estaduais reconhece a inexistência de dados consolidados sobre a população LGBTQIAPN+, o que compromete diretamente a formulação de políticas públicas eficazes. Isso significa que o Estado não consegue nem sequer dimensionar o problema que deveria enfrentar. A ausência de informação impede planejamento, inviabiliza monitoramento e perpetua um ciclo de inação. Em termos práticos, trata-se de uma política pública construída no escuro, onde decisões são tomadas sem base empírica consistente.

Essa deficiência estrutural se agrava quando se observa a ausência de estratégias contínuas de prevenção. No Espírito Santo, assim como em grande parte do país, as ações relacionadas à saúde mental ainda são concentradas em períodos específicos, especialmente durante campanhas como o Setembro Amarelo. Esse modelo é ineficiente porque trata um problema permanente como se fosse episódico. Não há política pública consistente baseada em calendário simbólico.

A literatura científica já avançou o suficiente para indicar que pessoas LGBTQIAPN+ apresentam maior prevalência de ideação suicida e tentativas de suicídio em comparação à população geral. Em determinados recortes, esses índices chegam a ser até quatro vezes superiores.

Entre pessoas trans, os números são ainda mais alarmantes, frequentemente associados a trajetórias marcadas por rejeição familiar, violência física e simbólica, exclusão social e dificuldade de acesso a serviços públicos qualificados. O fator determinante não é a identidade, mas o contexto social em que essa identidade é constantemente tensionada e negada.

Diante desse cenário, torna-se insustentável a manutenção de um discurso político que trata o tema como pauta periférica ou como elemento de posicionamento simbólico. O Estado brasileiro possui instrumentos institucionais que poderiam, em tese, enfrentar o problema.

A Política Nacional de Saúde Integral LGBT estabelece diretrizes claras de redução de desigualdades e combate à discriminação no acesso à saúde. A Rede de Atenção Psicossocial, no âmbito do SUS, foi estruturada para garantir atendimento contínuo a pessoas em sofrimento psíquico. No entanto, a existência formal dessas políticas não se traduz automaticamente em efetividade. O principal gargalo está na execução.

Falta integração entre áreas, falta capacitação das equipes na ponta, falta financiamento adequado e, sobretudo, falta prioridade política. A ausência de metas claras e de mecanismos de monitoramento público impede a cobrança por resultados. O que se observa, na prática, é um distanciamento entre o desenho institucional e a realidade vivida pela população. Essa desconexão é o que transforma políticas públicas em peças formais sem impacto concreto.

É nesse ponto que a discussão precisa ser reposicionada. O enfrentamento do suicídio na população LGBTQIAPN+ não pode continuar sendo tratado como um tema de sensibilização, mas como uma agenda estratégica de governo. Isso implica incorporar o tema de forma objetiva em campanhas eleitorais e planos de gestão, com definição de metas, alocação de orçamento e mecanismos de avaliação.

A padronização da coleta de dados sobre orientação sexual e identidade de gênero, a capacitação obrigatória de profissionais da saúde e da educação, a criação de protocolos específicos de prevenção e acompanhamento de tentativas de suicídio e a integração entre políticas públicas são medidas básicas que ainda não foram implementadas de forma consistente.

Há também uma responsabilidade que precisa ser deslocada para o campo da sociedade, especialmente para a própria população LGBTQIAPN+. A ausência de cobrança estruturada contribui para a manutenção do tema fora da agenda prioritária. Enquanto a pauta permanecer restrita ao campo simbólico, sem pressão organizada por resultados concretos, ela continuará sendo tratada como elemento secundário no processo decisório. Política pública responde a custo político, não a boa intenção.

Esse que vos fala já atentou contra a própria vida e sabe, na experiência concreta, o que significa atravessar um estado de sofrimento em que o sistema não oferece resposta à altura. Essa não é uma análise distante, é uma leitura ancorada na realidade. O que está em jogo não é narrativa, é capacidade de sobrevivência.