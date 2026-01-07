Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:57
A Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold) está com inscrições abertas para cursos de qualificação de graça voltados à população LGBTQIAPN+. As qualificações ocorrem durante os meses de janeiro e fevereiro.
As pessoas interessadas podem optar por uma das quatro capacitações, todas com certificação reconhecida nacionalmente: Preparo de Pães Tradicionais, Preparo de Pizzas, Técnicas de Customização de Peças de Vestuário e Recepção e Segurança em Portarias. Ao todo, são 40 vagas, sendo 10 para cada.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, até 12 de janeiro, por meio do link https://bit.ly/3Yp4WlQ.
Caso tenha dificuldade em preencher o formulário, há a opção de ir pessoalmente à Associação Gold, que funciona na Avenida Presidente Florentino Avidos, 502, sala 202, no Centro de Vitória. O atendimento ocorre das 9 às 18 horas.
Esta é a segunda fase do Projeto Qualifica+, oferecido em parceria com o Senac, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), e apoio da Secretaria Nacional LGBTQIA+.
Para participar do curso Recepção e Segurança em Portarias, é necessário ter idade mínima de 18 anos. A carga horária é de 45 horas. Já para Técnicas de Customização de Peças de Vestuário tem duração de 20 horas.
Quem tem o nível fundamental completo pode se inscrever para as qualificações de Preparo de Pães Tradicionais (16H) e Preparo de Pizzas (20h).
As aulas serão ministradas no horário vespertino, das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
O Programa Senac de Gratuidade é voltado a pessoas de baixa renda e tem como objetivo ampliar o acesso à formação profissional, promovendo inclusão social e melhores oportunidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Além da empregabilidade, os cursos também estimulam o empreendedorismo e a autonomia financeira.
