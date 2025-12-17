Home
Centro de convenções, nova sede e cursos: os investimentos da Fecomércio no ES

Mais de R$ 400 milhões serão investidos em novas unidades do Senac, ampliação do acesso aos serviços, modernização dos hotéis do Sesc, entre outras melhorias

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:23

Projeto Centro de Convenções do Sesc de Domingos Martins
Projeto do Centro de Convenções que será construído no Hotel do Sesc, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) vai investir mais de R$ 402 milhões em novas unidades, construção da sede, ampliação do acesso aos serviços, entre outras atividades até 2028.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) durante coletiva de imprensa, que também apresentou os resultados obtidos pela entidade em 2025. A nova sede da Fecomércio, por exemplo, vai custar R$ 49 milhões, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2027.

Para o Senac, a previsão é de que haja a implantação de segundas unidades em Cariacica e na Serra, além de reformas e melhorias nas existentes em Colatina e Vila Velha; investimentos na área de lazer e no píer do Hotel Senac Ilha do Boi; implantação de cineteatros em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante; cozinhas didáticas; entre outras ações.

Em abril do próximo ano, está prevista a inauguração da nova unidade de Educação Profissional em Cachoeiro de Itapemirim, que totaliza investimento de R$ 15,8 milhões. No local, será possível ampliar a oferta de cursos, modernizar os ambientes de aprendizagem e atender às demandas da população e do setor produtivo.

Em parceria com o governo do Estado, o Radium Hotel, em Guarapari, está previsto para entrar em operação no segundo semestre de 2026. A unidade contará com cursos da área de turismo e hotelaria.

A oferta de vagas em cursos de qualificação desenvolvidos também deve ser ampliada. O Programa Senac de Gratuidade deve atender quase 20 mil alunos, um crescimento de 15%, em relação a 2025. O diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, lembra que a modalidade atende pessoas que tenham renda per capita de um salário mínimo e meio (R$ 2.277).

Até novembro deste ano, a iniciativa registrou 18.467 atendimentos, com 4,2 milhões de horas ofertadas e mais de R$ 74 milhões investidos.

O Senac também dará continuidade ao Programa Jovem Programadora, destinado a mulheres que querem se qualificar e ingressar no mercado da tecnologia. Segundo Schmittel, devem ser oferecidas cerca de 200 vagas, com edital previsto para o primeiro trimestre de 2026.

“A iniciativa prepara essas meninas e as encaminha para o mercado de trabalho. O que antes era um desafio, agora se tornou um desejo para elas”, comenta o diretor.

Os cursos do Senac são voltados para áreas de comércio, turismo e serviços, inclusive com a abertura de formações técnicas de enfermagem, que já são oferecidas em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Cariacica. Outra opção é o curso técnico em saúde bucal, além de qualificação para quem quer trabalhar como cuidador de idosos, crianças ou autistas. O portfólio conta com mais de 500 opções de cursos.

Desenvolvimento em turismo

Dos R$ 402 milhões de investimento, R$ 205 milhões serão aplicados no Sesc, com modernização, inovação e ampliação da rede de atendimento, incluindo educação, cultura, saúde, lazer, esporte, social, turismo e hospitalidade.

Entre as iniciativas, estão a modernização das unidades de Colatina e Vila Velha; a nova fachada da sede administrativa, em Vitória; e o avanço do Sesc Mesa Brasil, que contabilizou mais de 2 toneladas de alimentos doados, alcançando 35 municípios capixabas.

A rede de turismo do Sesc, com unidades em Guarapari, Praia Formosa e Domingos Martins, passarão por reformas, totalizando investimento de R$ 150 milhões até 2028. O hotel da região Serrana vai ganhar, por exemplo, um centro de convenções.

