Centro de convenções, nova sede e cursos: os investimentos da Fecomércio no ES

Mais de R$ 400 milhões serão investidos em novas unidades do Senac, ampliação do acesso aos serviços, modernização dos hotéis do Sesc, entre outras melhorias

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:23

Projeto do Centro de Convenções que será construído no Hotel do Sesc, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) vai investir mais de R$ 402 milhões em novas unidades, construção da sede, ampliação do acesso aos serviços, entre outras atividades até 2028.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) durante coletiva de imprensa, que também apresentou os resultados obtidos pela entidade em 2025. A nova sede da Fecomércio, por exemplo, vai custar R$ 49 milhões, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2027.

Para o Senac, a previsão é de que haja a implantação de segundas unidades em Cariacica e na Serra, além de reformas e melhorias nas existentes em Colatina e Vila Velha; investimentos na área de lazer e no píer do Hotel Senac Ilha do Boi; implantação de cineteatros em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante; cozinhas didáticas; entre outras ações.

Em abril do próximo ano, está prevista a inauguração da nova unidade de Educação Profissional em Cachoeiro de Itapemirim, que totaliza investimento de R$ 15,8 milhões. No local, será possível ampliar a oferta de cursos, modernizar os ambientes de aprendizagem e atender às demandas da população e do setor produtivo.

Em parceria com o governo do Estado, o Radium Hotel, em Guarapari, está previsto para entrar em operação no segundo semestre de 2026. A unidade contará com cursos da área de turismo e hotelaria.

A oferta de vagas em cursos de qualificação desenvolvidos também deve ser ampliada. O Programa Senac de Gratuidade deve atender quase 20 mil alunos, um crescimento de 15%, em relação a 2025. O diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, lembra que a modalidade atende pessoas que tenham renda per capita de um salário mínimo e meio (R$ 2.277).

Até novembro deste ano, a iniciativa registrou 18.467 atendimentos, com 4,2 milhões de horas ofertadas e mais de R$ 74 milhões investidos.

O Senac também dará continuidade ao Programa Jovem Programadora, destinado a mulheres que querem se qualificar e ingressar no mercado da tecnologia. Segundo Schmittel, devem ser oferecidas cerca de 200 vagas, com edital previsto para o primeiro trimestre de 2026.

“A iniciativa prepara essas meninas e as encaminha para o mercado de trabalho. O que antes era um desafio, agora se tornou um desejo para elas”, comenta o diretor.

Os cursos do Senac são voltados para áreas de comércio, turismo e serviços, inclusive com a abertura de formações técnicas de enfermagem, que já são oferecidas em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Cariacica. Outra opção é o curso técnico em saúde bucal, além de qualificação para quem quer trabalhar como cuidador de idosos, crianças ou autistas. O portfólio conta com mais de 500 opções de cursos.

Desenvolvimento em turismo

Dos R$ 402 milhões de investimento, R$ 205 milhões serão aplicados no Sesc, com modernização, inovação e ampliação da rede de atendimento, incluindo educação, cultura, saúde, lazer, esporte, social, turismo e hospitalidade.

Entre as iniciativas, estão a modernização das unidades de Colatina e Vila Velha; a nova fachada da sede administrativa, em Vitória; e o avanço do Sesc Mesa Brasil, que contabilizou mais de 2 toneladas de alimentos doados, alcançando 35 municípios capixabas.

A rede de turismo do Sesc, com unidades em Guarapari, Praia Formosa e Domingos Martins, passarão por reformas, totalizando investimento de R$ 150 milhões até 2028. O hotel da região Serrana vai ganhar, por exemplo, um centro de convenções.

