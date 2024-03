Após obras de revitalização

Radium Hotel será palco de cursos profissionalizantes em Guarapari

Acordo para a realização de cursos nas áreas de gastronomia, turismo, saúde e inovação no local foi firmado entre o governo do Estado e o Senac

Radium Hotel, em Guarapari, está fechado desde os anos 1990. (Prefeitura de Guarapari)

O Radium Hotel voltará a ser utilizado depois de três décadas fechado, em Guarapari. Localizado na praia da Areia Preta, o estabelecimento tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em 1998, vai receber ações e projetos voltados para capacitação e para a geração de mão de obra qualificada na Cidade Saúde e em toda a região.

O termo de cooperação técnica para a utilização do antigo hotel foi assinado no último sábado (16) entre o governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES).

Apesar de não terem sido divulgados prazos para a realização dos cursos, o objetivo da parceria é implementar ações e projetos que contribuam com o desenvolvimento da educação profissional em Guarapari. Por meio do acordo, o Senac se compromete a oferecer cursos nas áreas de gastronomia, turismo, saúde e inovação, buscando fortalecer o setor e impulsionar o crescimento econômico e social da região.

“Vamos ter um local que será fundamental para a geração de mão de obra qualificada para Guarapari e toda a região. Vale destacar que estamos transformando o Radium Hotel em um local de capacitação, para que possamos gerar oportunidades aos capixabas”, destacou o governador Renato Casagrande.

O acordo foi firmado durante o Encontro de Verão do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades).

"Com essa parceria, o histórico imóvel Radium Hotel será a sede da qualificação profissional no município de Guarapari. O principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, fornecendo programas educacionais que atendam às demandas específicas do mercado local, com ofertas de cursos nas áreas de gastronomia, turismo, saúde voltada ao bem-estar e inovações", explicou o presidente do Sincades, Idalberto Moro.

Radium Hotel: Patrimônio em Foco

Inaugurado em 1953, o Radium marcou época como um dos hotéis mais chiques e grandiosos da Região Sudeste. Nele, chegou a funcionar um cassino, que atraía autoridades e artistas a Guarapari. Em 1992, o estabelecimento foi lacrado pelo Corpo de Bombeiros, devido à sua deterioração física. Desde então, o imóvel se manteve fechado, sem utilização pública ou privada.

Após um período de abandono, o governo do Estado iniciou um projeto de restauro e revitalização do Radium Hotel. Em parceria com o ES em Ação e com o patrocínio da Samarco, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional está liderando o investimento de R$ 950 mil na recuperação do espaço.

