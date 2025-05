Novo valor

Reajuste da tarifa do gás natural canalizado entra em vigor no ES

Aumento tarifário foi definido após análise técnica e homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp)

Publicado em 7 de maio de 2025 às 15:51

Para os segmentos não termoelétricos, o reajuste médio na tarifa do gás foi de 6,85% Crédito: Freepik

O aumento das tarifas do gás natural canalizado no Espírito Santo entrou em vigor no último dia 1º de maio. Para os segmentos não termoelétricos, o reajuste médio na tarifa foi de 6,85%, passando para R$ 2,7023 por metro cúbico, incluindo o preço da molécula do gás, do transporte, a parcela de recuperação e a margem de distribuição.>

O preço médio do gás em si, sem considerar transporte e distribuição, subiu 7,77%, chegando a R$ 2,4022 por metro cúbico, devido a cláusulas previstas contratualmente. >

Homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), o reajuste tarifário foi feito após análise técnica, de acordo com contratos firmados pela ES Gás, que compra gás de supridores, como Petrobras, GALP, 3R, Shell, Origem Energia, além do contrato de transporte com a TAG.>

A diretora de Gás Canalizado e Energia da Arsp, Débora Niero, explica que a correção considera o preço médio dos fornecedores e utiliza um mecanismo chamado "conta gráfica" para ajustar as diferenças entre preços cobrados e os efetivamente devidos. >

Setor termoelétrico também sofre reajuste

Também ocorreu o reajuste tarifário para o segmento termoelétrico, cuja adequação das Parcelas de Reserva e de Uso de Capacidade foi de 8,57%, com base na variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP–DI). >

O último reajuste importante foi em fevereiro de 2025, quando as tarifas caíram 7,49%, e leva em consideração as variações baseadas no preço do petróleo, câmbio e volume contratado.>

