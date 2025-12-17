Economia

Cachoeiro vai investir R$ 50 milhões em obras de distrito industrial

Prefeitura recebeu autorização para empréstimo com o Banestes; recursos serão investidos na construção da infraestrutura do polo, em Pacotuba

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:57

Projeção do Distrito Industrial de Cachoeiro de Itapemirim, em Pacotuba Crédito: PMCI/ Divulgação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi autorizada pela Câmara Municipal a pegar empréstimo de R$ 50 milhões com o Banestes para desenvolver o Distrito Industrial da cidade. Os recursos vão ser investidos na infraestrutura do polo, que será instalado na localidade de Pacotuba, em uma área de 4,5 milhões de metros quadrados — o que equivale a mais de 600 campos do Maracanã.

A proposta de empréstimo foi encaminhada à Câmara pelo prefeito em exercício, Junior Corrêa (Novo), e aprovada na sessão de terça-feira (16). A ideia é transformar a área em um hub de inovação e dinamizar a economia do Sul do Estado, abrigando empresas de diferentes portes e segmentos.

Com os recursos, o município poderá iniciar obras de pavimentação, iluminação, drenagem, construção de galpões e outras estruturas para receber empresas e investidores. Alguns lotes serão reservados para estabelecimentos comerciais, agências bancárias, shoppings, escolas técnicas, unidades de saúde, farmácias, postos de segurança, praças e preservação ambiental.

Em maio deste ano, a Prefeitura já havia sancionado a lei que autoriza a implantação do Distrito Industrial de Pacotuba, que incluía as previsões de serviços de infraestrutura. O texto prevê ainda a implantação de sete corredores logísticos ligando regiões estratégicas, para mobilidade e escoamento de produção. O plano é que sejam instalados nos seguintes trechos:

Do aeroporto ao Centro Industrial de São Joaquim;

Do Aeroporto à BR 101 (no trajeto Parque de Exposições X Avenida Getúlio Vargas x IBC x São Simão X Santa Tereza);



Do valão a Monte Líbano (no trajeto Valão x Morro Grande x Monte Líbano x CIT 142);



De Alto União, nas proximidades do Posto de Saúde, à Lambari (Estrada da Tijuca);



De Safra, no Km 17 da BR 101, até a divisa dos municípios de Itapemirim e Atílio Vivácqua;



De Itaoca à Fábrica de Cimento;



De Itaoca a São Vicente.



Na mensagem enviada à Câmara, Corrêa — à frente da administração municipal durante os dois meses de licença de Theodorico Ferraço (PP) — justifica que o projeto tem objetivo de promover desenvolvimento sustentável e inclusão social da cidade.

"A iniciativa em buscar a captação de recursos por meio de operação de crédito se justifica pelo reconhecimento da importância de se promover desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável, bem como garantir a inclusão de todos os cidadãos em um projeto de cidade mais justa e igualitária", diz o prefeito em exercício, no projeto.

A expectativa é que o novo distrito industrial ajude a descentralizar o crescimento urbano e impulsione a economia na Região Sul do Estado, tornando Cachoeiro mais competitiva diante outras regiões do Espírito Santo.

A proposta foi aprovada por um placar de 15 x 2. Os vereadores favoráveis ao projeto foram: Alexandre de Itaoca (PSB), Arildo Boleba (PDT), Creone da Farmácia (PL), Delandi Pereira Macedo (PSDB), José Luiz Calegário (PP), Leonardo Pinheiro Dutra (PSDB), Lucas Mello (PL), Marcelinho Fávero (União), Marcos Coelho (PSB), Paulinho Careca (PSB), Ramon Silveira (PSDB), Sandro Irmão (PDT), Thiago Neves (PDB), Vandinho da Padaria (PSDB) e Vitor Azevedo (Podemos).

Foram contrários o Coronel Fabrício (PL) e João Machado (PDT). Estava ausente Ednalva Marin (Podemos). Pelo regimento, o presidente da Casa, Alexandre Maitan (União), não vota.

Convênio com governo do ES

No último dia 9 de dezembro, o governador Renato Casagrande (PSB) assinou convênio para a aquisição da área destinada à implantação do Distrito Industrial de Pacotuba. O acordo prevê investimento de R$ 19,45 milhões para compra do terreno.

Os recursos serão aplicados na fase inicial de infraestrutura da futura área industrial. A cerimônia de assinatura do convênio contou com a presença do prefeito licenciado.

“Quando me afastei da prefeitura, deixei claro que esses 60 dias seriam dedicados integralmente ao Distrito Industrial. Avançamos na posse dos terrenos, garantimos os recursos e agora é hora de colocar a mão na massa. Esse projeto será o orgulho e a base da sustentação econômica de Cachoeiro e de todo o Sul do Espírito Santo”, declarou Theodorico Ferraço, na ocasião.

