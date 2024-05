Fecomércio-ES vai investir R$ 40 milhões na sua nova sede, em Vitória

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) iniciou, nesta quarta-feira (08), as obras de sua nova sede, em Santa Lúcia, Vitória. Um investimento de R$ 40 milhões que será inaugurado em meados de 2026. O novo prédio vai ficar em um terreno de 4,5 mil m², que já pertencia à entidade, e terá 8 mil metros quadrados de área construída. O grande objetivo dos dirigentes é aproximar as operações de Fecomércio, Sesc e Senac.

"Desde que assumimos, em 2022, notamos a necessidade de melhorarmos a eficiência das nossas operações. A construção da nova sede vai dar a sinergia que desejamos, com todos trabalhando juntos", explicou o presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro. Hoje, o comando do Sesc fica no Centro de Vitória, o do Senac está em Bento Ferreira e a sede da Fecomércio fica em Santa Lúcia. "As estruturas estão distantes, com a aproximação, vamos entregar mais e custar menos".