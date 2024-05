Capixaba Raizz Capital investe R$ 120 milhões em Santa Catarina

Perspectiva do empreendimento da Raizz Capital, em Santa Catarina. Crédito: Divulgação/Raizz Capital

A Raizz Capital, empresa do Espírito Santo especializada no desenvolvimento de empreendimentos logísticos, vai fazer um investimento de R$ 120 milhões em um empreendimento em Itajaí, Santa Catarina, perto do complexo portuário de Navegantes, um dos mais movimentados do Brasil. O Raizz Itajaí terá 45 mil m², padrão triple A e ficará às margens da BR 486. A terraplanagem já foi iniciada.

“Serão seis meses de obras de terraplanagem para, em seguida, iniciarmos as obras do galpão em si. A previsão é que todas as intervenções sejam concluídas em junho do ano que vem”, explica Gabriel Paganini Checon, sócio da Raizz Capital. Serão 200 empregos diretos e 800 indiretos durante as intervenções.

O novo empreendimento amplia a presença da Raizz em Santa Catarina. O primeiro galpão da desenvolvedora por lá, de 27,8 mil m², foi inaugurado em 2021. A empresa ainda possui ativos na Bahia (Vitória da Conquista), Espírito Santo (Viana), Minas Gerais (Belo Horizonte), Paraíba (Conde), Mato Grosso (Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Querência) e São Paulo (Arujá).

Em Viana, a Raizz, que é responsável pelo galpão do Extrafruti, está colocando de pé um centro logístico com 80 mil m² de área bruta locável, um investimento de R$ 170 milhões. A previsão é que as intervenções da primeira fase sejam concluídas em junho deste ano. “Temos tido uma boa demanda para o novo empreendimento da Raizz em Viana. Já estamos estudando a implementação da segunda fase das intervenções, que devem ser iniciadas no segundo semestre deste ano”, afirma Guilherme Nunes, sócio da empresa.

