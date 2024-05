Novo presidente do Porto de Vitória está escolhido e já vai assumir

Gustavo Serrão será o novo presidente da Vports, empresa responsável pela administração do Porto de Vitória. Ele assume o comando da autoridade portuária na próxima segunda-feira (13). A escolha foi feita pelo Conselho de Administração da empresa. O executivo, com 25 anos de experiência nos setores de infraestrutura e logística, estava na VLI, onde foi diretor de Portos e Terminais, diretor de Ferrovias e presidente da Ferrovia Centro Atlântica e da Ferrovia Norte-Sul.

Serrão assume a cadeira deixada por Ilson Hulle no final de março. O antigo CEO da Vports foi convidado para trabalhar no Porto de Abu Dhabi, da AD Ports Group. Paulo Cesena, sócio da Quadra Capital, que havia assumido interinamente a posição em abril, permanecerá como membro do Conselho de Administração da Vports.