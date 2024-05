Nova ala do Shopping Vitória faz parte de estratégia para a falta de espaço

As Americanas, por exemplo, ocupavam uma área de aproximadamente 2,5 mil m². A maior loja da nova galeria terá 1,2 mil m². Ao todo serão 14 pontos de venda com, na média, 150 m². "O negócio de shoppings mudou muito, temos que entregar uma boa experiência para o nosso cliente, não é apenas uma questão de ir lá comprar. Esta nova área tem este conceito. Além disso, também estamos abrindo novos espaços para locação, o Shopping Vitória está com quase todos os seus espaços fechados há algum tempo", explicou Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória.