Shopping Vitória anuncia a construção de uma nova ala de lojas

Fachada do Shopping Vitória. Crédito: Vitor Jubini

O Shopping Vitória vai ganhar mais uma galeria de lojas, um investimento de R$ 12 milhões. Batizada de Ala Parque, ela ligará a entrada principal do mall (a da praça onde ficava o antigo chafariz, na avenida Américo Buaiz) ao espaço onde hoje fica a loja Camicado, na Ala Mar. Uma nova entrada, pela rua Victor Civita (ao lado da Baía de Vitória), será construída justamente de frente para a nova ala. O novo espaço ocupará o antigo ponto da Lojas Americanas, que saiu dali em abril do ano passado, e usará uma área que hoje é ocupada pela Camicado. A loja de utilidades do lar mudará de posição, mas ficará na nova galeria.

Trata-se de uma das mais relevantes reconfigurações do mall em seus 30 anos de funcionamento. A mais importante da nave principal, inaugurada em junho de 1993. A obra vai permitir um tráfego, pelo primeiro piso, que só era possível passando pela praça de alimentação, que fica no segundo andar do centro comercial. O projeto é assinado pelo arquiteto Fábio Aurichio, do escritório ACIA, de São Paulo.

"Vai ser uma mudança importante na forma como o nosso cliente circula pelo shopping. Hoje, não é possível, entrando pelo portão principal, ir reto para a Ala Mar. Ou você vai para a direita ou para a esquerda. Com a nova galeria isso será possível. Vai ser um espaço muito moderno, bonito e que oferecerá marcas exclusivas, nacionais e internacionais, para o nosso cliente. Na média, as lojas terão 150 m²", explicou Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória.

Perspectiva de como ficará a nova ala do Shopping Vitória. Crédito: Divulgação/SV

A Ala Parque ocupará 4.050 m², sendo 2.788 m² de área bruta locável (ABL). As obras terão início em junho deste ano e término no primeiro semestre de 2025. O incremento de ABL será marginal, de 435 m² em um universo de mais de 50 mil m². A Camicado vai ocupar 500 m² e há espaço também para uma âncora com 1,2 mil m². "Temos conversas adiantadas com algumas marcas, mas ainda não temos nada fechado", disse Brotto. Ao todo, serão 14 novas unidades.

Durante as obras serão abertas 200 vagas de emprego. Na operação serão outras 200.

