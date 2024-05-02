Tropeço na imprevisibilidade atrapalha a economia brasileira

Renovada pelo Congresso Nacional no final do ano passado, a medida foi derrubada por uma decisão, do dia 26 de abril, do ministro Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux fez um pedido de vista e a análise está interrompida no plenário do STF. Até que saia o veredicto, a decisão de Zanin está valendo, portanto, as empresas dos 17 setores beneficiados (entre eles o de Comunicação) voltarão a recolher 20% em cima do conjunto dos salários. De acordo com a Receita Federal, a reoneração está em vigor e o valor a mais terá de ser pago já no próximo dia 20 de maio, prazo do recolhimento. Como fica o planejamento financeiro das empresas? E a confiança dos empreendedores como um todo? E se o plenário do STF não confirmar o voto de Zanin? É muita névoa sobre a economia.