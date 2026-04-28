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Astrologia

5 plantas para atrair mais amor para a sua vida

Conheça espécies que equilibram emoções e criam um ambiente mais acolhedor para relações afetivas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 15:54

Algumas plantas podem transformar a energia da sua casa e abrir caminhos para o amor florescer (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Algumas plantas podem transformar a energia da sua casa e abrir caminhos para o amor florescer Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Se você acredita que a energia da sua casa influencia diretamente seus sentimentos e relacionamentos, vale a pena olhar com mais carinho para as plantas ao seu redor. Algumas espécies são conhecidas por vibrar na frequência do afeto, da conexão e da abertura emocional — e podem ser ótimas aliadas para quem quer atrair ou fortalecer o amor.
A seguir, confira 5 plantas que ajudam a atrair mais amor!

1. Rosa

A rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza (Imagem: Anett | Shutterstock)
A rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza Crédito: Imagem: Anett | Shutterstock
Clássica e poderosa, a rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza. Ter um vaso com ela em casa , especialmente nas cores vermelha ou rosa, pode ajudar a ativar sentimentos mais intensos e abrir caminhos para novas conexões amorosas.

2. Jasmim

O jasmim tem aroma agradável e estimula o magnetismo pessoal (Imagem: StanislavM77 | Shutterstock)
O jasmim tem aroma agradável e estimula o magnetismo pessoal Crédito: Imagem: StanislavM77 | Shutterstock
O jasmim exala um perfume delicado e envolvente, associado à sensualidade e ao encantamento. Essa planta é ótima para estimular o magnetismo pessoal e criar um clima mais acolhedor e romântico no ambiente.

3. Lírio-da-paz

O lírio-da-paz é ideal para quem busca um amor mais sereno, baseado em equilíbrio, diálogo e reconciliação (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O lírio-da-paz é ideal para quem busca um amor mais sereno, baseado em equilíbrio, diálogo e reconciliação Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Se a sua intenção é viver um amor mais equilibrado e tranquilo, o lírio-da-paz é uma excelente escolha. Ele ajuda a purificar a energia emocional e promove paz, diálogo e reconciliação — essencial para relações duradouras.

4. Lavanda

A lavanda é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências (Imagem: foto_molka | Shutterstock)
A lavanda é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências Crédito: Imagem: foto_molka | Shutterstock
A lavanda traz uma energia suave, ligada ao bem-estar e à calma. Ela é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências. Além disso, ajuda a reduzir a ansiedade e abrir o coração de forma mais saudável.

5. Antúrio

O antúrio carrega uma forte simbologia ligada ao desejo e à vitalidade (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)
O antúrio carrega uma forte simbologia ligada ao desejo e à vitalidade Crédito: Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock
Com suas folhas brilhantes e flores intensas, o antúrio carrega uma forte simbologia ligada ao desejo e à vitalidade. É uma planta que estimula a autoestima e a energia da conquista, perfeita para quem quer reacender a chama ou atrair um novo romance.

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