Empresa do ES suspeita de lavar dinheiro em esquema ligado ao PCC era parceira de 'bets gigantes'

Segundo a Polícia Federal, a Blackbox, registrada em nome de Thadeu José Chagas Silveira e Renan Costa da Mata, faz parte da rede criminosa que captava e circulava dinheiro ilícito para ser lavado e repassado para MC Ryan SP, o “beneficiário central” de um esquema criminoso que teria ainda outras empresas.







A investigação federal aponta que a firma capixaba foi responsável por "vultuosos pagamentos dissimulados" ao funkeiro, apontado como destinatário de verbas obtidas com jogos ilegais e com o tráfico internacional de drogas praticado pelo PCC.





A Blackbox celebrou contratos formais com a empresa de Ryan para ações publicitárias nas redes sociais, mas a PF aponta que os documentos eram simulações. Os pagamentos ao funkeiro foram feitos na conta pessoal do MC, antes da prestação dos serviços, e somaram pelo menos R$ 1,3 milhão, entre o fim de dezembro de 2024 e o início de janeiro de 2025.

“A transferência de cifras milionárias para conta pessoal de Ryan, atribuída à prestação de serviços publicitários no interregno de apenas dezessete dias, imprime contornos altamente suspeitos à operação e legitima, no mínimo, a existência de fortes indícios de simulação”, frisou o juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho, responsável pela operação.





A empresa alegou à polícia que os contratos eram lícitos e que o descumprimento parcial de uma das cláusulas pelo MC levou a Blackbox a cobrá-lo na Justiça. Os investigadores suspeitam da reclamação porque a firma processou uma outra empresa do funkeiro, diferente daquela com a qual o contrato foi assinado, e a ação de cobrança só foi apresentada em março deste ano.





A PF ainda investiga a relação da Blackbox com casas de apostas ilegais, com transporte de valores e com envio de dinheiro ao exterior por meio de criptoativos. Também apura se há outras pessoas por trás da operação da empresa capixaba, cujo CEO declara receber R$ 15 mil por mês e um faturamnto mensal de R$ 2 milhões.





Os investigadores já reuniram informações que indicam uma suspeita de “manipulação de jogos de azar” por meio de um site alternativo no qual a Blackbox prometia tornar apostas na “maior fonte de renda” dos interessados. O anúncio descumpre regras de publicidade das bets ao prometer ganhos financeiros.



A investigação aponta a Blackbox como “criadora de robôs manipuladores de apostas”. O mecanismo permitiria a remessa de “vultosos valores ilícitos dissimulados de comissão” para MC Ryan.



Em um parecer, o Ministério Público Federal (MPF) disse que a empresa “atua em ambiente eletrônico de forma disfarçada, como intermediária e comercializadora de jogos de azar/apostas, atividade esta desenvolvida ilicitamente sob a falsa fachada de consultoria e educação financeira”.