Três pessoas morrem afogadas por semana no ES

Três pessoas morreram afogadas, em média, por semana no Espírito Santo ao longo de 2025. Ao todo, foram registradas 141 mortes no Estado no ano passado. Em 2026, o ritmo segue elevado: até julho, já são 76 vítimas, o equivalente a uma vítima a cada dois dias e meio.





Os dados fazem parte de um estudo inédito divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), na semana do Dia Mundial da Prevenção de Afogamento. Ao todo, foram registradas 141 mortes por afogamento em 2025.





Apesar da redução em relação a 2024, quando foram registradas 155 mortes, o número ainda é 36 casos superior ao observado em 2018, primeiro ano da série histórica, que contabilizou 105 óbitos. O maior número de mortes foi registrado em 2023, com 165 casos.





As informações utilizadas na pesquisa são do Painel de Afogamentos da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).