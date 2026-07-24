Cariacica e Vitória estão entre as 20 cidades com maiores taxas de roubo de celular no país

Cariacica e Vitória estão entre os 20 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes que registraram as maiores taxas de roubos e furtos de celulares. Os dados são do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (23). O estudo mostra que, embora o Espírito Santo tenha reduzido em 15,9% esse tipo de crime em relação ao ano anterior, o Estado ainda contabilizou 17.637 aparelhos subtraídos em 2025.
No ranking nacional, Cariacica ocupa a 12ª posição, com taxa de 932,2 ocorrências por 100 mil habitantes. Logo atrás aparece Vitória, em 13º lugar, com 930,8 ocorrências por 100 mil habitantes. O levantamento considera estatísticas de municípios com mais de 100 mil habitantes e utiliza a taxa por 100 mil moradores para permitir a comparação entre cidades de diferentes portes.
Dos 17.637 celulares subtraídos no Espírito Santo em 2025, 9.521 foram casos de roubo, quando há ameaça ou violência contra a vítima, e 8.116 foram furtos, caracterizados pela subtração do aparelho sem contato direto com o proprietário. Os roubos representaram cerca de 54% do total de ocorrências registradas no Estado.
Apesar da redução observada em relação a 2024, quando foram contabilizadas 20.969 ocorrências, os números mostram que o crime continua recorrente no Estado. Em média, foram registrados 1.470 roubos e furtos de celulares por mês, o equivalente a quase 48 casos por dia.
Governo destaca queda e ações de combate
Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) afirmou que a redução dos furtos e roubos de celulares é uma das prioridades do governo no combate aos crimes patrimoniais. Segundo a pasta, o Espírito Santo vem apresentando queda sistemática nesses indicadores desde 2024, além de reduções nos roubos em transporte coletivo e em via pública.
A secretaria destacou que, de acordo com os dados do próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Espírito Santo foi o segundo Estado brasileiro com a maior redução nos índices de furtos e roubos de aparelhos telefônicos.
Entre as medidas adotadas, a Sesp citou o projeto Recupera, lançado em julho de 2024 para ampliar a recuperação de celulares provenientes de furtos e roubos. Conforme a secretaria, mais de 1.500 aparelhos já foram recuperados desde a criação da iniciativa.
A pasta também atribuiu a redução dos crimes aos investimentos em tecnologia. Segundo a Sesp, a instalação de câmeras com reconhecimento facial no transporte coletivo contribuiu para uma queda superior a 80% nos roubos a ônibus registrados nos últimos três anos.
Cidades com maiores taxas de roubos e furtos de celulares
- São Luís (MA) – 1.517,0
- Belém (PA) – 1.487,0
- São Paulo (SP) – 1.390,5
- Salvador (BA) – 1.195,0
- Lauro de Freitas (BA) – 1.144,5
- Porto Velho (RO) – 1.123,2
- Manaus (AM) – 1.107,1
- Olinda (PE) – 1.060,3
- Ananindeua (PA) – 979,5
- Teresina (PI) – 975,3
- Recife (PE) – 965,3
- Cariacica (ES) – 932,2
- Vitória (ES) – 930,8
- Marituba (PA) – 863,2
- Macapá (AP) – 831,6
- Belo Horizonte (MG) – 831,3
- Natal (RN) – 806,8
- Itapecerica da Serra (SP) – 801,2
- Fortaleza (CE) – 796,0
- Rio de Janeiro (RJ) – 793,7
Fonte: 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
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