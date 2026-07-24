Cariacica e Vitória estão entre as 20 cidades com maiores taxas de roubo de celular no país

Cariacica e Vitória estão entre os 20 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes que registraram as maiores taxas de roubos e furtos de celulares. Os dados são do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (23). O estudo mostra que, embora o Espírito Santo tenha reduzido em 15,9% esse tipo de crime em relação ao ano anterior, o Estado ainda contabilizou 17.637 aparelhos subtraídos em 2025.





No ranking nacional, Cariacica ocupa a 12ª posição, com taxa de 932,2 ocorrências por 100 mil habitantes. Logo atrás aparece Vitória, em 13º lugar, com 930,8 ocorrências por 100 mil habitantes. O levantamento considera estatísticas de municípios com mais de 100 mil habitantes e utiliza a taxa por 100 mil moradores para permitir a comparação entre cidades de diferentes portes.





Dos 17.637 celulares subtraídos no Espírito Santo em 2025, 9.521 foram casos de roubo, quando há ameaça ou violência contra a vítima, e 8.116 foram furtos, caracterizados pela subtração do aparelho sem contato direto com o proprietário. Os roubos representaram cerca de 54% do total de ocorrências registradas no Estado.





Apesar da redução observada em relação a 2024, quando foram contabilizadas 20.969 ocorrências, os números mostram que o crime continua recorrente no Estado. Em média, foram registrados 1.470 roubos e furtos de celulares por mês, o equivalente a quase 48 casos por dia.