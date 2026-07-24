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Segurança Pública

Cariacica e Vitória estão entre as 20 cidades com maiores taxas de roubo de celular no país

Dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Estado registrou mais de 17 mil ocorrências em um ano

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 16:07

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

24 jul 2026 às 16:07
Em média, foram registrados 1.470 roubos e furtos de celulares por mês, o equivalente a quase 48 casos por dia Reprodução/Pixabay

Cariacica e Vitória estão entre os 20 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes que registraram as maiores taxas de roubos e furtos de celulares. Os dados são do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (23). O estudo mostra que, embora o Espírito Santo tenha reduzido em 15,9% esse tipo de crime em relação ao ano anterior, o Estado ainda contabilizou 17.637 aparelhos subtraídos em 2025.


No ranking nacional, Cariacica ocupa a 12ª posição, com taxa de 932,2 ocorrências por 100 mil habitantes. Logo atrás aparece Vitória, em 13º lugar, com 930,8 ocorrências por 100 mil habitantes. O levantamento considera estatísticas de municípios com mais de 100 mil habitantes e utiliza a taxa por 100 mil moradores para permitir a comparação entre cidades de diferentes portes.


Dos 17.637 celulares subtraídos no Espírito Santo em 2025, 9.521 foram casos de roubo, quando há ameaça ou violência contra a vítima, e 8.116 foram furtos, caracterizados pela subtração do aparelho sem contato direto com o proprietário. Os roubos representaram cerca de 54% do total de ocorrências registradas no Estado.


Apesar da redução observada em relação a 2024, quando foram contabilizadas 20.969 ocorrências, os números mostram que o crime continua recorrente no Estado. Em média, foram registrados 1.470 roubos e furtos de celulares por mês, o equivalente a quase 48 casos por dia.

Governo destaca queda e ações de combate

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) afirmou que a redução dos furtos e roubos de celulares é uma das prioridades do governo no combate aos crimes patrimoniais. Segundo a pasta, o Espírito Santo vem apresentando queda sistemática nesses indicadores desde 2024, além de reduções nos roubos em transporte coletivo e em via pública.


A secretaria destacou que, de acordo com os dados do próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Espírito Santo foi o segundo Estado brasileiro com a maior redução nos índices de furtos e roubos de aparelhos telefônicos.


Entre as medidas adotadas, a Sesp citou o projeto Recupera, lançado em julho de 2024 para ampliar a recuperação de celulares provenientes de furtos e roubos. Conforme a secretaria, mais de 1.500 aparelhos já foram recuperados desde a criação da iniciativa.


A pasta também atribuiu a redução dos crimes aos investimentos em tecnologia. Segundo a Sesp, a instalação de câmeras com reconhecimento facial no transporte coletivo contribuiu para uma queda superior a 80% nos roubos a ônibus registrados nos últimos três anos.

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Cidades com maiores taxas de roubos e furtos de celulares

O ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública reúne os municípios com mais de 100 mil habitantes que registraram as maiores taxas de roubo e furto de celulares. Confira a lista a seguir:

  1. São Luís (MA) – 1.517,0
  2. Belém (PA) – 1.487,0
  3. São Paulo (SP) – 1.390,5
  4. Salvador (BA) – 1.195,0
  5. Lauro de Freitas (BA) – 1.144,5
  6. Porto Velho (RO) – 1.123,2
  7. Manaus (AM) – 1.107,1
  8. Olinda (PE) – 1.060,3
  9. Ananindeua (PA) – 979,5
  10. Teresina (PI) – 975,3
  11. Recife (PE) – 965,3
  12. Cariacica (ES) – 932,2
  13. Vitória (ES) – 930,8
  14. Marituba (PA) – 863,2
  15. Macapá (AP) – 831,6
  16. Belo Horizonte (MG) – 831,3
  17. Natal (RN) – 806,8
  18. Itapecerica da Serra (SP) – 801,2
  19. Fortaleza (CE) – 796,0
  20. Rio de Janeiro (RJ) – 793,7


Fonte: 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O que fazer se seu celular for roubado?

Em caso de roubo ou furto do celular, a orientação é agir rapidamente para reduzir o risco de golpes e aumentar as chances de recuperação do aparelho. A primeira medida é registrar um boletim de ocorrência, informando, se possível, o número do Imei do aparelho, código único de identificação que pode ser consultado na caixa do celular e na nota fiscal. O registro pode ser feito em qualquer delegacia ou pela Delegacia Online, no endereço https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/.


Também é recomendado bloquear imediatamente a linha telefônica junto à operadora e acessar as ferramentas de rastreamento disponíveis nos sistemas Android e iOS para localizar, bloquear ou apagar os dados armazenados no aparelho. Outra providência importante é alterar as senhas de aplicativos bancários, redes sociais, e-mail e outros serviços vinculados ao celular.


No Espírito Santo, o projeto Recupera, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), recuperou desde o lançamento da iniciativa, em julho de 2024, mais de 1,5 mil celulares.

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