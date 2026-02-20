Como recuperar celular roubado ou furtado no ES? Veja passo a passo

Home
"Projeto Recupera" já devolveu mais de mil aparelhos a usuários que foram vítimas de crimes. Veja o passo a passo para tentar recuperar o celular

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:47

Cachoeiro tem um assalto por dia com roubo de celular neste ano
Mais de mil celulares já foram restituídos aos donos por meio do Projeto Recupera Crédito: TV Gazeta Sul / Diego Gomes

Criado para localizar e recuperar aparelhos celulares roubados e furtados no Espírito Santo, o Projeto Recupera, da Polícia Civil, já devolveu 1.113 celulares aos verdadeiros donos desde o lançamento da ação, em julho de 2024.

"Projeto Recupera" já devolveu mais de mil aparelhos a usuários que foram vítimas de crimes. Veja o passo a passo para tentar recuperar o celular

A operação é permanente, mas depende do registro do boletim de ocorrência após o furto ou roubo do aparelho. Apenas em janeiro de 2026, 1.380 celulares foram alvos de crime no Estado, segundo o Observatório da Segurança Pública, mas, para que sejam restituídos aos donos, é preciso ter informações precisas, que auxiliem a polícia a rastrear o aparelho e intimar quem está com ele a fazer a devolução voluntária. A pessoa que não entregar poderá responder criminalmente.

Como recuperar o aparelho:

  • Após o roubo ou furto do celular, a vítima deve registrar boletim de ocorrência. Se não puder fazer o registro de forma presencial, um caminho é a Delegacia Online (DEON), por meio do site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/

  • É fundamental informar o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do celular. O IMEI é um número único, específico de cada aparelho. Em geral, pode ser encontrado na caixa do celular;
  • Caso você não tenha sido vítima do crime e queira se prevenir, pode obter o número do IMEI digitando *#06#. Anote o número informado, para tê-lo em mãos em caso de eventualidades.

Nùmero de IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) pode ser obtido discando *#06#
Número de IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) pode ser obtido discando *#06# Crédito: Arte A Gazeta

  • Depois que o boletim é registrado, a polícia solicita à operadora informações do número do telefone que está com o mesmo IMEI do telefone roubado/furtado. Neste caso, até quando houver a troca do chip, o telefone continuará sendo rastreado;
  • Tendo conhecimento do novo número do telefone, a polícia vai mandar uma intimação via WhatsApp, por meio dos números oficiais (27) 99849-4714 ou (27) 99849-4228. Será informada uma data e local para devolução voluntária;
  • A expectativa é que, ao receber uma intimação, a pessoa vá até a delegacia e entregue o celular. Também será preciso explicar como esse aparelho foi comprado;
  • A única forma de comunicação é o WhatsApp. E o único local para entrega do celular é a delegacia. A Polícia Civil não solicitará a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja em delegacias e distritos, nem pedirá que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega;
  • Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da Polícia Civil para que entreguem o aparelho e respondam pelas devidas implicações judiciais;
  • Quem não responder à solicitação da polícia poderá, inclusive, responder por receptação. Ao entregar o aparelho o cidadão receberá um documento que prova o comparecimento e entrega do celular;
  • Após a devolução, o celular será devolvido para a vítima do roubo ou furto.

