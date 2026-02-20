Como recuperar celular roubado ou furtado no ES? Veja passo a passo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:47
Criado para localizar e recuperar aparelhos celulares roubados e furtados no Espírito Santo, o Projeto Recupera, da Polícia Civil, já devolveu 1.113 celulares aos verdadeiros donos desde o lançamento da ação, em julho de 2024.
A operação é permanente, mas depende do registro do boletim de ocorrência após o furto ou roubo do aparelho. Apenas em janeiro de 2026, 1.380 celulares foram alvos de crime no Estado, segundo o Observatório da Segurança Pública, mas, para que sejam restituídos aos donos, é preciso ter informações precisas, que auxiliem a polícia a rastrear o aparelho e intimar quem está com ele a fazer a devolução voluntária. A pessoa que não entregar poderá responder criminalmente.
