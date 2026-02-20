Criança de 8 anos sofre traumatismo após cair de escada no ES

Um menino de 8 anos sofreu um traumatismo crânio-encefálico após cair de uma escada de aproximadamente três metros de altura, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (20). A criança foi socorrida por uma equipe do serviço aeromédico do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) e levada — em estado de saúde estável — para o Hospital Estadual Infantil de Vitória (Pronto-Socorro Milena Gottardi).