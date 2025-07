Reduziu roubos

Projeto Recupera: mais de 500 celulares foram devolvidos aos donos em 1 ano no ES

Iniciativa do governo do Espírito Santo já recuperou mais de 700 celulares e devolveu mais de 500. Com a ação, os roubos dos aparelhos reduziu em mais de 28% no Estado

Publicado em 30 de julho de 2025 às 09:12

Projeto Recupera já devolveu 502 celulares às vítimas Crédito: Freepik

Em um ano, o Projeto Recupera, criado para localizar, recuperar e restituir aparelhos celulares roubados e furtados em todo o Espírito Santo, já devolveu 502 celulares roubados ou furtados aos seus verdadeiros donos. Desde seu lançamento, em 23 de julho de 2024, o projeto resultou na lavratura de 796 procedimentos policiais e na recuperação de 721 aparelhos celulares. >

O projeto também expediu 2.727 intimações para recuperação de aparelhos e 1.172 intimações para restituição. O projeto também ajudou na redução de aproximadamente 28,26% nos roubos de celulares em todo o Estado. De janeiro a junho de 2025, foram registrados 4.518 roubos, contra 6.296 no mesmo período do ano passado, segundo dados da Divisão de Inteligência da Polícia Civil.>

Atualmente na sua 17ª fase, o projeto conta com uma estrutura própria. Em outubro de 2024, foi inaugurada uma sala exclusiva na Delegacia Regional de Vitória para atendimento às pessoas intimadas, proporcionando mais agilidade no processo de restituição. O endereço é na Rua Maria de Lurdes Garcia, n° 428, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, na antiga sede da Guarda Civil Municipal de Vitória.>

Como funciona o Projeto Recupera

A operação permanente conta com tecnologias avançadas de rastreamento, apoio das operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança. Quando um celular roubado ou furtado é identificado, a pessoa que está com o aparelho é intimada via WhatsApp, pelos números oficiais (27) 99849-4714 e (27) 99849-4228, com data e local para devolução voluntária.>

>

Caso a entrega não ocorra, equipes da Polícia Civil entram em contato direto com os envolvidos, que podem ser responsabilizados criminalmente. Ao entregar o aparelho, o cidadão receberá um documento comprobatório de comparecimento e de entrega do bem.>

Após a recuperação dos aparelhos, as vítimas são notificadas e orientadas sobre os mutirões de entrega. Em alguns casos, quando a restituição não pôde ser feita diretamente às vítimas no momento da ação, devido à ausência delas, os aparelhos foram encaminhados aos Distritos Policiais responsáveis para posterior devolução, mediante comprovação de propriedade.>

ALERTA A Polícia Civil alertou que não solicita a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja suas delegacias ou distritos, nem pede que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega.



Em caso de dúvidas, a corporação orienta que a população busque informações oficiais nas unidades mais próximas, acesse o site da PCES (www.pces.es.gov.br) ou entre em contato com a Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), que está prestando esclarecimentos aos intimados. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone (27) 3198-5869, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, bairro Santa Luíza, Vitória.



