Governo do ES lança programa para recuperar celulares roubados

O governo do Espírito Santo anunciou, nesta segunda-feira (22), que implementará, ainda nesta semana, um programa para tentar recuperar celulares roubados em território capixaba. Para se ter ideia, apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 10 mil aparelhos foram levados dos donos no Estado, segundo o Painel de Crimes Contra o Patrimônio.
Segundo informações divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em conjunto com o secretário de Segurança Pública, Eugênio Ricas, é preciso que a vítima do roubo registre a ocorrência, informando o IMEI do celular. Trata-se de um número de identificação global e único para cada aparelho.
A partir daí, a Polícia Civil rastreará o celular furtado e quem estiver em posse do aparelho receberá uma mensagem da polícia para fazer a devolução do telefone. A previsão é de que, já nesta semana, 600 mensagens sejam disparadas.
Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da PCES para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais.