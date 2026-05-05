Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar profissionais de nível médio

A Prefeitura de Aracruz, município que fica ao norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar assistentes de educação temporários. A oferta é de 136 vagas para candidatos que tenham apenas o nível médio.





Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação do município. A remuneração é de R$ 1.719,63, para carga horária de 30 horas semanais.