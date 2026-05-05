Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar profissionais de nível médio

A Prefeitura de Aracruz, município que fica ao norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar assistentes de educação temporários. A oferta é de 136 vagas para candidatos que tenham apenas o nível médio.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação do município. A remuneração é de R$ 1.719,63, para carga horária de 30 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até 11 de maio no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.
A taxa de participação é de R$ 50. Podem pedir isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. O prazo para solicitar o benefício vai até 5 de maio.
O processo seletivo contará com prova de títulos e comprovação de experiência profissional, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (para candidatos a vagas reservadas), além da comprovação de requisitos.
A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 36 meses, a contar da homologação do resultado final.
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