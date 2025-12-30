ES tem 5 casos por dia de furto e roubo de celular no transporte coletivo

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O Espírito Santo registrou 1.628 casos de furto ou roubo de celular em transporte coletivo até 30 de novembro. O que equivale a uma média de cinco equipamentos subtraídos por dia.



No período, 19 aparelhos alvos deste tipo de ocorrência foram recuperados. É o que apontam os dados do Observatório da Segurança Pública.



Os casos foram registrados em 17 cidades, sendo majoritariamente em municípios da Região Metropolitana. Confira:



Vitória - 591

591 Serra - 425

425 Cariacica - 300

300 Vila Velha - 293

293 Guarapari - 15

15 São Mateus - 4

4 Viana - 4

4 Anchieta - 2

2 Aracruz - 2

2 Cachoeiro de Itapemirim - 2

2 Colatina - 2

2 Marechal Floriano - 2

2 Domingos Martins - 1

1 Itapemirim - 1

1 Linhares - 1

1 Pedro Canário - 1

1 Santa Leopoldina - 1

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, as ocorrências aumentaram duas vezes e meia, saindo de 636 casos (furto e roubo) para os atuais 1.628. Em 2024, só dois equipamentos que foram levados nestas situações foram recuperados.

Outros objetos

Além dos celulares, as estatísticas revelam que os casos de furtos em geral, praticados dentro do transporte coletivo, aumentaram 30,2% em relação ao ano anterior.

Confira os registros de janeiro a novembro do ano passado e de 2025:

2024 - 1.764 registros

1.764 registros 2025 - 2.298 registros

Já as ocorrências de roubo, também nos coletivos, apresentaram uma queda de 56%. Confira a totalização dos onze meses de cada ano:

2024 - 1.570 registros

1.570 registros 2025 - 681 registros

As situações de furto são consideradas crimes de oportunidade, quando o objeto é levado da bolsa, mochila, bolso, sem que a pessoa perceba. Já o roubo envolve violência ou grave ameaça (como uma arma ou intimidação), sendo mais grave.

Em junho, o governo estadual criou um grupo técnico (GT) com o objetivo de realizar estudos, atuar na prevenção e reduzir este tipo de ocorrência nos ônibus e terminais do transporte público rodoviário. Dele participam secretarias e órgãos de Estado, polícias Civil e Militar, guardas municipais da Grande Vitória, empresas e rodoviários.

