Uma pessoa é presa por dia com uso de reconhecimento facial no ES

Em pouco mais de um ano e três meses, foram detidas no Espírito Santo, até esta terça-feira (23), 550 pessoas com o uso de tecnologia de reconhecimento facial.



Desde que o sistema começou a funcionar, em 9 de setembro do ano passado, foi realizada, em média, uma prisão por dia. Os detidos são pessoas com mandados de prisão ainda não cumpridos e que foram localizados em vias de grande circulação ou nos coletivos do sistema Transcol.

Os crimes mais frequentes foram:

Tráfico - 113

Roubo - 99

99 Homicídio - 74

74 Furto - 26

26 Estupro - 23

Cerca de 700 câmeras estão em funcionamento, transmitindo imagens em tempo real para o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria da Segurança Pública.

Câmeras em viaturas no interior

Nos próximos meses, vão ser disponibilizadas para o interior do Estado viaturas com câmeras. Juntas, incluindo as que já rodam em vitória, vão totalizar 800 unidades com a tecnologia embarcada.

“O cerco inteligente móvel está em 300 viaturas, vamos ampliar para 500, e em breve chegaremos a 800 viaturas com a tecnologia, não só da Grande Vitória, mas no interior também”, relatou o governador Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta.

Interligadas ao cerco inteligente, vão fazer a leitura de placas de veículos, o que viabiliza a localização dos que que tiverem restrições de furto/roubo, com débitos, irregulares, foram clonados ou usados em crimes.

