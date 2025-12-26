Vilmara Fernandes
Uma pessoa é presa por dia com uso de reconhecimento facial no ES

O governo se prepara também para ampliar o número de viaturas com câmeras no interior do Estado, segundo o governador Renato Casagrande

Vitória
Publicado em 26/12/2025 às 03h30
Reconhecimento facial
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Advobe Firefly

Em pouco mais de um ano e três meses, foram detidas no Espírito Santo, até esta terça-feira (23), 550 pessoas com o uso de tecnologia de reconhecimento facial.

Desde que o sistema começou a funcionar, em 9 de setembro do ano passado, foi realizada, em média, uma prisão por dia. Os detidos são pessoas com mandados de prisão ainda não cumpridos e que foram localizados em vias de grande circulação ou nos coletivos do sistema Transcol.

Os crimes mais frequentes foram:

  • Tráfico - 113
  • Roubo - 99
  • Homicídio - 74
  • Furto - 26
  • Estupro - 23

Cerca de 700 câmeras estão em funcionamento, transmitindo imagens em tempo real para o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria da Segurança Pública.

Câmeras em viaturas no interior

Nos próximos meses, vão ser disponibilizadas para o interior do Estado viaturas com câmeras. Juntas, incluindo as que já rodam em vitória, vão totalizar 800 unidades com a tecnologia embarcada.

“O cerco inteligente móvel está em 300 viaturas, vamos ampliar para 500, e em breve chegaremos a 800 viaturas com a tecnologia, não só da Grande Vitória, mas no interior também”, relatou o governador Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta.

Interligadas ao cerco inteligente, vão fazer a leitura de placas de veículos, o que viabiliza a localização dos que que tiverem restrições de furto/roubo, com débitos, irregulares, foram clonados ou usados em crimes.

