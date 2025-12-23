ES deve fechar ano com menos de 800 homicídios, aponta governador

Faltando menos de uma semana para o ano se encerrar, foram registrados no Espírito Santo 774 homicídios , até esta segunda-feira (22). A informação é do governador Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta.
A expectativa, segundo ele, é de que o ano se encerre com um patamar inferior a 800 mortes violentas. “São números que decorrem de uma ação articulada e integrada com os municípios e demais poderes”, pontua.
Desde a pandemia (2020), o Estado vem apresentando redução neste indicador. Confira:
- 2020 - 1.107
- 2021 - 1.060
- 2022 - 1.007
- 2023 - 977
- 2024 - 854
- 2025 (até 22 de dezembro) - 774
