ES deve fechar ano com menos de 800 homicídios, aponta governador

Faltando menos de uma semana para o ano se encerrar, foram registrados no Espírito Santo 774 homicídios , até esta segunda-feira (22). A informação é do governador Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta.



A expectativa, segundo ele, é de que o ano se encerre com um patamar inferior a 800 mortes violentas. “São números que decorrem de uma ação articulada e integrada com os municípios e demais poderes”, pontua.



Desde a pandemia (2020), o Estado vem apresentando redução neste indicador. Confira: