Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

ES deve fechar ano com menos de 800 homicídios, aponta governador

Número de casos registrados até esta segunda-feira (22) alcançou 774 mortes violentas

Vitória
Publicado em 23/12/2025 às 10h50
Armas - Polícia Federal
Crédito: Arte Camilly Napoleão com Adobe firefley

Faltando menos de uma semana para o ano se encerrar, foram registrados no Espírito Santo 774 homicídios , até esta segunda-feira (22). A informação é do governador Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta.

A expectativa, segundo ele, é de que o ano se encerre com um patamar inferior a 800 mortes violentas. “São números que decorrem de uma ação articulada e integrada com os municípios e demais poderes”, pontua.

Desde a pandemia (2020), o Estado vem apresentando redução neste indicador. Confira:

  • 2020 - 1.107
  • 2021 - 1.060
  • 2022 - 1.007
  • 2023 - 977
  • 2024 - 854
  • 2025 (até 22 de dezembro) - 774

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Casos de violência contra criança aguardam meses por decisão da Justiça do ES
Policiais da narcóticos do ES se tornam réus em investigação ligada ao PCC
Justiça do ES muda júri de cidade para evitar influência política de réu
Prefeitura gasta R$ 621 mil com iluminação de ruas de bairro nobre da Serra
Funcionária será indenizada após ser vítima de gordofobia e machismo no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Sesp homicídio Mortes

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.