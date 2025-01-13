Reconhecimento facial por câmeras ajudou a prender 32 pessoas no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Advobe Firefly

Trinta e duas pessoas foram presas nos dois últimos meses do ano passado com o uso da tecnologia de reconhecimento facial, que utiliza câmeras de monitoramento, como as que estão em ônibus e prédios públicos. A identificação é feita por meio de inteligência artificial, que a partir da “leitura” dos rostos das pessoas, localiza a presença de criminosos, dos que possuem mandado de prisão em aberto ou estão foragidos.

A maioria dos casos foi por roubo e tráfico, mas há situações de homicídio. Entre os 32, alguns foram detidos por mais de um tipo de crime, e ao todo foram cumpridos 45 mandados de prisão. Veja a lista:

Roubo - 10

10 Tráfico de Entorpecentes - 9

9 Homicídio Qualificado - 2

2 Roubo Qualificado - 2

2 Ameaça - 3

3 Estupro de Vulnerável - 2

2 Ocultação de Cadáver - 1

1 Corrupção de Menores - 2

2 Falsa Identidade - 2

2 Receptação - 2

- 2 Homicídio - 2

2 Casa de Prostituição - 1

1 V iolência Doméstica e descumprimento de medida protetiva - 1

1 Posse irregular de arma de fogo - 2

2 Lesão corporal - 1

1 Pensão alimentícia - 2

2 Estupro - 1

A maioria dos aprisionamentos foi realizada por setores da Polícia Civil. Mas houve ações da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Polícia Civil - 23

23 PMES - 8

8 Guarda Municipal de Cariacica - 1

São dados, segundo o secretário de Estado da Segurança, Leonardo Damasceno, que mostram que o projeto, ainda na fase de testes, vem sendo bem sucedido. “Estamos nos preparando para aumentar o número de licenças para utilização de novas câmeras”, relata.



Na prática, ao identificar alguém com mandado de prisão em aberto, o sistema emite um alerta para uma equipe da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que vai analisar as informações e enviar o comunicado para equipes realizarem a abordagem.

De acordo com Damasceno, a Secretaria se prepara também para avançar no uso de tecnologias embarcadas nas viaturas, como câmeras que vão ajudar a fazer a leitura das placas de carros, com foco nos furtos e roubos.

Um reforço ao que já é feito pelo Cerco Integrado e Inteligente, lançado em 2022, e que utiliza inteligência artificial para o monitoramento veicular.