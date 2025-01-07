Fórum Criminal de Vitória reabre em novo espaço e com mudanças

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O Fórum Criminal de Vitória retoma suas atividades nesta terça-feira (7), após o período de recesso, em uma nova sede, localizada em frente à Ufes. E com mudanças que foram viabilizadas a partir da digitalização de todos os processos. A principal delas será a unificação dos cartórios, o que fará com que uma só unidade passe a auxiliar diversos juizados.



No caso de Vitória, o atendimento será unificado para onze Varas Criminais abrigadas no prédio, incluindo a responsável pelo Tribunal do Júri. A única exceção será a Auditoria Militar, área com processos relacionados aos militares e cujo trabalho será feito em separado.

O diretor do Foro da Comarca de Vitória, o juiz Rodrigo Cardoso Freitas, explica que antes das mudanças, cada juizado era atendido por um cartório que auxiliava em todos os serviços relacionados aos processos.

Ele avalia que a nova estrutura gerencial trará melhorias na execução das atividades, ao mudar o método de trabalho, otimizando recursos e, no futuro, até lançar mão da automação de rotinas com o uso de inteligência artificial como ferramenta.

Quando todas as etapas do projeto forem concluídas, é previsto até o apoio e compartilhamento de atividades entre regiões do Estado.

O atendimento ao público também será reestruturado. “Vão ser disponibilizados sete guichês. Para algumas áreas, como a Execução Penal, haverá espaços separados”, explica Freitas.

Está sendo utilizada, segundo Freitas, a experiência adotada no Fórum Cível, onde a unificação dos cartórios ocorreu em meio a digitalização dos processos nos últimos dois anos. “Foram vários desafios, mas a transformação foi bem sucedida”, conta.

Confira quais áreas vão funcionar no novo Fórum Criminal de Vitória:

Juizados especiais criminais

Outras mudanças atingem os juizados especiais criminais, que também vão trocar de sede. A partir desta terça-feira o atendimento será na Enseada do Suá, no Edifício Vértice.

Segundo Freitas, eles estavam espalhados em diversos pontos da cidade e alguns em prédios não adequados. São eles: