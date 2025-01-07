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Sede nova

Fórum Criminal de Vitória reabre em novo espaço e com mudanças

A nova sede, localizada em frente à Ufes, começa a funcionar nesta terça-feira (7); os juizados especiais criminais também vão para novo endereço

Públicado em 

07 jan 2025 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Fórum Criminal de Vitória
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
O Fórum Criminal de Vitória retoma suas atividades nesta terça-feira (7), após o período de recesso, em uma nova sede, localizada em frente à Ufes. E com mudanças que foram viabilizadas a partir da digitalização de todos os processos. A principal delas será a unificação dos cartórios, o que fará com que uma só unidade passe a auxiliar diversos juizados.
No caso de Vitória, o atendimento será unificado para onze Varas Criminais abrigadas no prédio, incluindo a responsável pelo Tribunal do Júri. A única exceção será a Auditoria Militar, área com processos relacionados aos militares e cujo trabalho será feito em separado.
O diretor do Foro da Comarca de Vitória, o juiz Rodrigo Cardoso Freitas,  explica que antes das mudanças, cada juizado era atendido por um cartório que auxiliava em todos os serviços relacionados aos processos.
Ele avalia que a nova estrutura gerencial trará melhorias na execução das atividades, ao mudar o método de trabalho, otimizando recursos e, no futuro, até lançar mão da automação de rotinas com o uso de inteligência artificial como ferramenta.
Quando todas as etapas do projeto forem concluídas, é previsto até o apoio e compartilhamento de atividades entre regiões do Estado.
O atendimento ao público também será reestruturado. “Vão ser disponibilizados sete guichês. Para algumas áreas, como a Execução Penal, haverá espaços separados”, explica Freitas.
Está sendo utilizada, segundo Freitas, a experiência adotada no Fórum Cível, onde a unificação dos cartórios ocorreu em meio a digitalização dos processos nos últimos dois anos. “Foram vários desafios, mas a transformação foi bem sucedida”, conta.
Confira quais áreas vão funcionar no novo Fórum Criminal de Vitória:

Juizados especiais criminais

Outras mudanças atingem os juizados especiais criminais, que também vão trocar de sede. A partir desta terça-feira o atendimento será na Enseada do Suá, no Edifício Vértice.
Segundo Freitas, eles estavam espalhados em diversos pontos da cidade e alguns em prédios não adequados. São eles:

Atualização

07/01/2025 - 1:00
A Diretoria do Foro de Vitória informou que não haverá guichê em separado para o atendimento ao público  destinado à  Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Veca). O texto foi atualizado.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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