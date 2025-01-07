Fórum Criminal de Vitória reabre em novo espaço e com mudanças

O Fórum Criminal de Vitória retoma suas atividades nesta terça-feira (7), após o período de recesso, em uma nova sede, localizada em frente à Ufes. E com mudanças que foram viabilizadas a partir da digitalização de todos os processos. A principal delas será a unificação dos cartórios, o que fará com que uma só unidade passe a auxiliar diversos juizados.
No caso de Vitória, o atendimento será unificado para onze Varas Criminais abrigadas no prédio, incluindo a responsável pelo Tribunal do Júri. A única exceção será a Auditoria Militar, área com processos relacionados aos militares e cujo trabalho será feito em separado.
O diretor do Foro da Comarca de Vitória, o juiz Rodrigo Cardoso Freitas, explica que antes das mudanças, cada juizado era atendido por um cartório que auxiliava em todos os serviços relacionados aos processos.
Ele avalia que a nova estrutura gerencial trará melhorias na execução das atividades, ao mudar o método de trabalho, otimizando recursos e, no futuro, até lançar mão da automação de rotinas com o uso de inteligência artificial como ferramenta.
Quando todas as etapas do projeto forem concluídas, é previsto até o apoio e compartilhamento de atividades entre regiões do Estado.
O atendimento ao público também será reestruturado. “Vão ser disponibilizados sete guichês. Para algumas áreas, como a Execução Penal, haverá espaços separados”, explica Freitas.
Está sendo utilizada, segundo Freitas, a experiência adotada no Fórum Cível, onde a unificação dos cartórios ocorreu em meio a digitalização dos processos nos últimos dois anos. “Foram vários desafios, mas a transformação foi bem sucedida”, conta.
Confira quais áreas vão funcionar no novo Fórum Criminal de Vitória:
- 1ª Vara Criminal (Tribunal do Júri) - [email protected]/(27) 99820-4490
- 2ª Vara Criminal (Residual) - [email protected]/(27) 99886-2135
- 3ª Vara Criminal (Execução) - [email protected]/(27) 99780.1184
- 4ª Vara Criminal (Residual) - [email protected]/(27) 99579-8696
- 5ª Vara Criminal (Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente- VECA) - [email protected]/(27) 99741-1219
- 6ª Vara Criminal (Residual) - [email protected]/(27) 99615-5199
- 7ª Vara Criminal (VEPEMA) - [email protected]/(27) 33574592
- 8ª Vara Criminal (Residual) - [email protected]/(27) 99795-5174
- 9ª Vara Criminal (Execução) - [email protected]/(27) 99788-6571
- 10ª Vara Criminal (Residual) - [email protected]/(27) 99661-9046
- Vara de Auditoria Militar - [email protected]/(27) 99523-6596 (whatsapp)
- Vara de Violência Doméstica - [email protected]/(27) 99658-3947
- Protocolo/Distribuição criminal - [email protected]/(27) 99991-4402
- Central de Mandados - [email protected]/(27)99925-8765
- Endereço - Avenida Fernando Ferrari, nº 1000, Mata da Praia, Vitória ES (localizado em frente à Ufes)
Juizados especiais criminais
Outras mudanças atingem os juizados especiais criminais, que também vão trocar de sede. A partir desta terça-feira o atendimento será na Enseada do Suá, no Edifício Vértice.
Segundo Freitas, eles estavam espalhados em diversos pontos da cidade e alguns em prédios não adequados. São eles:
- 1º Juizado Especial Criminal - [email protected]/(27) 995247572
- 2º Juizado Especial Criminal (gabinete) - [email protected] cartório: [email protected]/(27) 99509-9319
- 3º Juizado Especial Criminal (gabinete) - [email protected] e [email protected]/(27) 99715-3444
- 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante) - [email protected]/(27) 99860-471
- Endereço - Rua Tenente Mário Francisco Brito, 854/998, Ed. Vértice, 19º andar, Enseada do Suá, Vitória, ES – CEP 29055-100
Atualização
07/01/2025 - 1:00
A Diretoria do Foro de Vitória informou que não haverá guichê em separado para o atendimento ao público destinado à Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Veca). O texto foi atualizado.