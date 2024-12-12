Tribunal do ES aceita denúncia e juiz e mais 19 são réus em ação penal

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Quatro meses após a realização da Operação Follow the Money , que investigou um esquema criminoso para saque de heranças, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aceitou a denúncia contra 20 pessoas. O voto dos desembargadores, realizado em sessão de julgamento na tarde desta quinta-feira (12), foi por unanimidade. Entre os que agora são réus em ação penal, estão advogados, juiz e ex-juiz.

Confira a lista dos que vão responder a ação penal:

Mauricio Camatta Rangel - juiz

- juiz Bruno Fritoli Almeida - ex-juiz

- ex-juiz Ricardo Nunes De Souza - advogado

advogado Veldir Jose Xavier

Vaguiner Coelho Lopes - advogado

advogado Luam Fernando Giuberti Marques - advogado e empresário

- advogado e empresário João Autimio Leao Martins

Claudio Marcio Mothé Cruzeiro - advogado

- advogado Vicente Santorio Filho - advogado

- advogado Denison Chaves Metzker - advogado

- advogado Mauro Pansini Junior

J ose Joelson Martins De Oliveira

Juarez Jose Campos

Hayalla Esperandio

Victor Hugo De Mattos Martins - ex-servidor estadual

- ex-servidor estadual Gabriel Martins De Oliveira

Eraldo Arlindo Vera Cruz

Wisley Oliveira Da Silva

Luiz Antonio Esperandio

Luana Esperandio Nunes De Souza

O objetivo era obter os recursos de contas bancárias com valores expressivos, geralmente pertencentes a pessoas idosas ou falecidas, e de preferência sem herdeiros.

O texto, assinado pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Martinez Berdeal, informa que as apurações “comprovam a existência de um padrão utilizado pelos denunciados com diversos mecanismos fraudulentos”. E ainda que eles “comprovam o contexto corruptivo”.

No início do julgamento, a subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria Da Silva Rocha, citou que o prejuízo supera os R$ 17 milhões. Destacou ainda que os denunciados sacavam o dinheiro das contas e quando havia questionamentos, os valores demoravam a ser devolvidos.

“Eles levantavam o dinheiro à vista, mas devolviam parcelado, ou à perder de vista”, assinalou Andréia.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou que houve a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e uso de documento falso, por parte de agentes públicos e particulares. E solicitou, além da condenação dos 20 réus pelos crimes praticados no esquema, o pagamento de dano moral coletivo no valor de mais de R$ 34 milhões.

Como era o esquema

Informações presentes na denúncia e em decisões judiciais que autorizaram as investigações apontam que o primeiro passo era localizar as contas bancárias com valores expressivos e/ou imóveis, de pessoas falecidas e que não tinham herdeiros.

O caminho seguinte era a produção de contratos de supostos negócios, por meio de acordos, que uma vez descumpridos abriam espaço para o saque dos valores. Eles tinham cláusulas de confidencialidade, escolhiam o foro, em geral locais onde poderiam obter decisões favoráveis e o processo tramitava em segredo..

Quando o valor sacado era liberado pela Justiça, era indicado o nome da pessoa do grupo que receberia o alvará ou o número da conta para depósito.

Segundo a Corregedoria-Geral da Justiça, desde o início das investigações, que resultaram na Operação Follow The Money, já havia indicativos de irregularidades e similaridade entre as ações que foram ajuizadas nas cidades de Barra de São Francisco, Ecoporanga e Vitória.

“Com fraudes e tratativas ilícitas para o direcionamento decisório e benefício indevido à determinadas partes e advogados, ora denunciados, integrantes da organização criminosa”.

Outro ponto é que os processos tramitaram com celeridade. “Com decisões no mesmo dia ou no dia seguinte aos pedidos autorais, bloqueio de bens rápido e liberação de valores apressados. Os referidos processos judiciais duravam dias entre o pedido inicial e a sentença de extinção”, é relatado na denúncia.

As defesas

O advogado Rafael Lima, que faz a defesa de Bruno Fritoli, informou que que irá recorrer contra a decisão, com o argumento de foi utilizada na denúncia prova ilícita.

Douglas Luz, advogado que representa Luam Fernando Giuberti Marques, informou que vai analisar o voto do relator, e que deverá recorrer contra a decisão junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).