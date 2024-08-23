MPES denuncia juiz e mais 19 por esquema criminoso de R$ 17 milhões

Crédito: Sabrina Cardoso com microsoft designer

Vinte pessoas foram denunciadas à Justiça estadual — incluindo um ex-juiz e uma magistrado — por esquema criminoso que envolveria ações judiciais simuladas e acordos fraudulentos que resultaram no saque irregular de heranças. O documento do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), protocolado na noite desta quinta-feira (22), aponta que o dano material por eles causado supera os R$ 17 milhões.

Entre os crimes identificados estão: atos de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e uso de documento falso.

Além da condenação dos acusados, o MPES pediu dano moral coletivo no valor de mais de R$ 34 milhões.

Ações

A Operação Follow The Money envolveu 9 membros do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e 97 policiais, e foram realizadas por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Central e Norte), com o apoio da Polícia Militar, na última quinta-feira (1º).