Dois advogados são procurados por força-tarefa que prendeu juiz

Dois advogados que tiveram mandados de prisão decretados pela Justiça estadual nesta quinta-feira (1º) ainda não foram localizados pela força policial e estão sendo procurados. Outras cinco pessoas foram presas, incluindo um juiz, na Operação Follow The Money, que investiga um esquema criminoso com ações judiciais simuladas, acordos fraudulentos viabilizados por sentenças e que resultaram no saque de heranças deixadas por pessoas mortas.

A força-tarefa que envolveu 9 membros do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e 97 policiais, foi realizada por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Central e Norte), com o apoio da Polícia Militar.

Questionado sobre o cumprimento dos mandados de prisão, o MPES confirmou que os dois advogados não foram localizados. Por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) afirmou que essas pessoas foram consideradas foragidas (veja no final do texto).

Para outras nove pessoas foram determinadas medidas restritivas, com o uso de tornozeleira, que abrange outro magistrado. Do grupo, só três foram tornozelados. Não há informações sobre os outros seis. Confira a situação dos dois grupos

Receberam mandado de prisão:

Bruno Fritoli Almeida - juiz - detido no Presídio do Quartel da Polícia Militar

- juiz - detido no Presídio do Quartel da Polícia Militar Ricardo Nunes De Souza - advogado - Encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média I

- advogado - Encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média I Veldir José Xavier - Foi para o Centro de Detenção Provisória de Viana II

- Foi para o Centro de Detenção Provisória de Viana II Victor Hugo De Mattos Martin s - Encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Viana II

s - Encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Viana II Mauro Pansini Junior - empresário - Encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2)

- empresário - Encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2) José Joelson Martins De Oliveira - advogado - Não localizado

- advogado - Não localizado Vicente Santório Filho - advogado - Não localizado

Receberam medidas cautelares diversas da prisão:

Luana Esperandio Nunes De Souza - com tornozeleira

- com tornozeleira Luiz Antônio Esperandio - com tornozeleira

- com tornozeleira Maurício Camatta Rangel - juiz - com tornozeleira

- juiz - com tornozeleira Bernardo Azoury Nassur - médico

- médico Carlos Henrique De Oliveira Dantas - advogado

- advogado Diogo Machado Coelho Rangel - advogado

- advogado Gabriel Martins De Oliveira - advogado

- advogado Hayalla Esperandio

Luam Fernando Giuberti Marques

Os desembargadores do pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em reunião na tarde desta quinta-feira (1º), decidiram manter o afastamento dos dois juízes de suas funções, assim como as decisões de prisão para Fritoli e tornozeleira para Camatta Rangel.

Na tarde desta sexta-feira (02) foram realizadas as audiências de custódia dos que estão detidos. O advogado Rafael Lima, que faz a defesa do juiz Fritoli, informou que ele permanece detido, e reafirmou que "os fatos serão esclarecidos em momento oportuno".

Disse ainda que Fritoli "atua como magistrado há mais de uma década, sempre com lisura e responsabilidade". E que está "confiante da índole de Bruno durante sua carreira no Judiciário", informando ainda que seguirá acompanhando o desenrolar do caso e atuando, com os instrumentos da lei, por sua inocência.

A prisão do advogado Ricardo Nunes também foi mantida. Mas a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), solicitou para ele a prisão domiciliar ou a transferência para o quartel de Maruípe, onde o juiz está preso. O argumento é de que os dois devem ter o mesmo tratamento.

Hugo Miguel Nunes, coordenador criminal da comissão de Prerrogativas da OAB-ES, informou que também acompanhou a audiência. “Vamos tomar todas as medidas necessárias para garantir que as prerrogativas do advogado não sejam violadas”, informou.

Por nota, o advogado de Luam Gilberti Marques, informou que ainda não teve acesso ao processo e que desconhece qualquer acusação em desfavor de seu cliente. “Temos a absoluta certeza de que os fatos ali aventados serão devidamente apurados, esclarecidos e, acima de tudo, rechaçados em momento oportuno, tudo sob a ótica do devido processo legal e consubstanciado na segurança da ampla defesa”, disse.

As defesas de José Joelson e de Vicente Santório, assim como as dos demais citados (presos e alvos de mandados de restrição) não foram localizadas, mas o espaço segue aberto para se manifestarem.

