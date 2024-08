Dez investigados em operação que prendeu juiz vão depor nesta quarta (7)

Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Uma segunda rodada de depoimentos dos investigados da Operação Follow The Money, será realizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta quarta-feira (7). Vão ser ouvidas dez pessoas e entre elas está o servidor Victor Hugo de Mattos Martins, que foi exonerado da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). Está sendo apurado um suposto esquema criminoso que envolveria ações judiciais simuladas e acordos fraudulentos que resultaram no saque de heranças.

Victor Hugo foi preso na última quinta-feira (1º) e está detido no Centro de Detenção Provisória de Viana II. A portaria com a exoneração com data de 5 de agosto foi publicada nesta terça-feira (6).

No texto do Diário Oficial é informado que o ato foi de acordo com o Art. 61, § 2º, alínea “a” da Lei Complementar nº. 46/1994, que ocorre quando ela ocorre “a juízo da autoridade competente”. Ele ocupava cargo em comissão de assessor especial nível I, com salário de R$ 7.512,87. O documento foi assinado pelo secretário de Esportes, José Carlos Nunes da Silva.

A coluna tenta contato com a defesa de Victor Hugo. O espaço segue aberto para a manifestação.

A terceira e última rodada de de pessoas que vão ser ouvidas pelo TJES acontece na próxima sexta-feira (9).

Veja também Governo do ES exonera servidor investigado em operação do MP

Ações

A Operação Follow The Money envolveu 9 membros do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e 97 policiais, e foram realizadas por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Central e Norte), com o apoio da Polícia Militar, na última quinta-feira (1º).

Foram presas sete pessoas, incluindo um juiz, das quais duas ainda estão foragidas. Para outras nove pessoas foram determinadas medidas restritivas, com o uso de tornozeleira, que abrange outro magistrado.

Na última sexta-feira (2), após audiência de custódia, todas as prisões foram mantidas. Os desembargadores do pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em reunião na tarde de quinta-feira (1º), decidiram manter o afastamento dos dois juízes de suas funções.

A Gazeta integra o Saiba mais