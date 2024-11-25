Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Follow the Money

Advogado foragido de operação do ES que investiga juiz é preso no Rio

Ele foi localizado na tarde desta segunda-feira (25) em Petrópolis; além da prisão, foi determinado pelo Tribunal a suspensão do exercício da advocacia

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 19:22

Públicado em 

25 nov 2024 às 19:22
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

juízes
Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
Foi preso na tarde desta segunda-feira (25), em Petrópolis, Rio de Janeiro, o advogado Vicente Santório Filho. Ele estava foragido desde o dia 1º de agosto, quando foi determinada a sua prisão. Chegou a ser intimado por "estar em lugar incerto e não sabido". É um dos investigados na Operação Follow the Money (Siga o dinheiro), que apura um suposto esquema criminoso envolvendo sentenças judiciais para saque de heranças, e que teria participação de um magistrado estadual.
A prisão foi realizada pela Polícia Federal e ele foi encaminhado para uma unidade prisional em Benfica, Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (26), será submetido a uma audiência de custódia.
O advogado que o representa, Rodolfo Milanezzi Santório informou que já solicitou à Justiça estadual a revogação da prisão de Vicente. O argumento é de que todos os demais investigados que também estavam detidos foram soltos no último dia 12.
Além do mandado de prisão, para ele também foi determinada a suspensão do exercício da profissão. A decisão foi do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, relator do inquérito judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em decorrência da suposta participação do magistrado Maurício Camatta Rangel nas ações criminosas.
Advogado foragido de operação do ES que investiga juiz é preso no Rio
prisão de vicente santório filho, advogado foragido operação follow the money
Prisão do advogado Vicente Santório Filho Crédito: Leitor de AG

Prisão mantida

Na noite desta segunda-feira (25), o desembargador Sergio decidiu manter a prisão de Santório. Ele não aceitou os argumentos da defesa de que a prisão era ilegal, e assinalou que ela ainda é necessária ao “andamento da instrução criminal”. Informou que ele permaneceu foragido desde 1º de agosto, mesmo após ter constituído advogado para representá-lo.
E destaca a postura do denunciado, de não se apresentar à Justiça, voluntariamente, para cumprir a medida a ele imposta.
“Tal circunstância reforça o receio concreto de que adote estratégias similares com o intuito de esquivar-se da aplicação da lei penal, o que justifica a manutenção da segregação cautelar”, disse o desembargador, acrescentando que uma nova avaliação será feita na audiência de custódia.

Denunciados

O Ministério Público (MPES) denunciou 20 pessoas, incluindo Santório, por envolvimento no suposto esquema criminoso com sentenças judiciais para saque de heranças. O documento ainda vai ser avaliado pelo conjunto dos desembargadores da corte estadual.
No texto foi apontado que havia um padrão utilizado pelos 20 denunciados nas ações judiciais simuladas e em acordos fraudulentos. Além da urgência no caminhar dos processos, havia a repetição das partes envolvidas, advogados e até de fotografias utilizadas nos processos.
As apurações iniciais resultaram na Operação Follow The Money, realizada no dia 1º de agosto, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Central e Norte).

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Justiça do ES solta todos os investigados em esquema de saque de heranças

STJ manda soltar ex-juiz preso em investigação de esquema de heranças no ES

Tribunal do ES mantém ex-juiz preso e o transfere para penitenciária

Advogado foragido de operação que investiga juiz no ES se apresenta à PF

Justiça do ES intima dois foragidos de operação que investiga juiz

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Gaeco MPES TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados