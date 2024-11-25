Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

A prisão foi realizada pela Polícia Federal e ele foi encaminhado para uma unidade prisional em Benfica, Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (26), será submetido a uma audiência de custódia.

O advogado que o representa, Rodolfo Milanezzi Santório informou que já solicitou à Justiça estadual a revogação da prisão de Vicente. O argumento é de que todos os demais investigados que também estavam detidos foram soltos no último dia 12.

Além do mandado de prisão, para ele também foi determinada a suspensão do exercício da profissão. A decisão foi do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, relator do inquérito judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em decorrência da suposta participação do magistrado Maurício Camatta Rangel nas ações criminosas.

Your browser does not support the audio element. Advogado foragido de operação do ES que investiga juiz é preso no Rio

Prisão do advogado Vicente Santório Filho Crédito: Leitor de AG

Prisão mantida

Na noite desta segunda-feira (25), o desembargador Sergio decidiu manter a prisão de Santório. Ele não aceitou os argumentos da defesa de que a prisão era ilegal, e assinalou que ela ainda é necessária ao “andamento da instrução criminal”. Informou que ele permaneceu foragido desde 1º de agosto, mesmo após ter constituído advogado para representá-lo.

E destaca a postura do denunciado, de não se apresentar à Justiça, voluntariamente, para cumprir a medida a ele imposta.

“Tal circunstância reforça o receio concreto de que adote estratégias similares com o intuito de esquivar-se da aplicação da lei penal, o que justifica a manutenção da segregação cautelar”, disse o desembargador, acrescentando que uma nova avaliação será feita na audiência de custódia.

Denunciados

O Ministério Público (MPES) denunciou 20 pessoas, incluindo Santório, por envolvimento no suposto esquema criminoso com sentenças judiciais para saque de heranças. O documento ainda vai ser avaliado pelo conjunto dos desembargadores da corte estadual.

No texto foi apontado que havia um padrão utilizado pelos 20 denunciados nas ações judiciais simuladas e em acordos fraudulentos. Além da urgência no caminhar dos processos, havia a repetição das partes envolvidas, advogados e até de fotografias utilizadas nos processos.