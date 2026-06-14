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Brasil empata com Marrocos em sua estreia na Copa do Mundo

Seleção Brasileirão viu os africanos abrirem o placar, mas buscou o empate com gol de Vinicius Junior

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 21:05

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

13 jun 2026 às 21:05
Brasil e Marrocos ficaram no empate na estreia das equipes na Copa
Carlos Palito

A abertura da Copa do Mundo para a Seleção Brasileira mostrou que o caminho que leva ao hexa vai ser muito complicado. O Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos, na noite deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. 


Os gols do jogo foram marcados no primeiro tempo. Saibari fez para o Marrocos e Vinícius Júnior empatou para o Brasil. Com o empate, ambas as seleções somaram um ponto na tabela.


O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti, na Filadélfia, às 21h30, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C, na Copa do Mundo. 

O jogo

Início de Copa do Mundo, jogo com ânimos à flor da pele e ações muito estudadas. E foi nesse contexto que o Brasil viu o Marrocos dominar as ações iniciais e abrir o placar com Saibari, aos 20 minutos. Após belo passe de Brahim Diaz, o atacante tocou de cobertura para fazer 1 a 0. 


O Brasil, que até o momento tinha criado apenas uma boa chance, - desperdiçada por Igor Thiago-, teve seu escape em Vinicius Junior, que empatou o jogo com um golaço após jogada individual.  


No segundo tempo, o Brasil voltou com duas substituições. Casemiro (com cartão amarelo) saiu para Fabinho e Ibañez deu lugar a Danilo. Mas a retomada o time não chegou ao futebol que Carlo Ancelotti queria, por isso o treinador dez mexeu mais duas vezes: Luiz Henrique no lugar se Igor Thiago e Matheus Cunha na vaga de Paquetá. 


Com as últimas mudanças o time ganhou mais ímpeto e velocidade, mas não foi o suficiente para chegar à vitória. 


Na reta final da partida, apos boa jogada que começou nos pés de Matheus Cunha, Vinícius Júnior rolou para Raphinha l, que bateu fraco para a defesa de Bonno. Danilo Santos, no lugar se Bruno Guimarães foi a última cartada de Ancelotti na partida que terminou mesmo em 1 a 1.

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