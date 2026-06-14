Brasil empata com Marrocos em sua estreia na Copa do Mundo

Início de Copa do Mundo, jogo com ânimos à flor da pele e ações muito estudadas. E foi nesse contexto que o Brasil viu o Marrocos dominar as ações iniciais e abrir o placar com Saibari, aos 20 minutos. Após belo passe de Brahim Diaz, o atacante tocou de cobertura para fazer 1 a 0.





O Brasil, que até o momento tinha criado apenas uma boa chance, - desperdiçada por Igor Thiago-, teve seu escape em Vinicius Junior, que empatou o jogo com um golaço após jogada individual.





No segundo tempo, o Brasil voltou com duas substituições. Casemiro (com cartão amarelo) saiu para Fabinho e Ibañez deu lugar a Danilo. Mas a retomada o time não chegou ao futebol que Carlo Ancelotti queria, por isso o treinador dez mexeu mais duas vezes: Luiz Henrique no lugar se Igor Thiago e Matheus Cunha na vaga de Paquetá.





Com as últimas mudanças o time ganhou mais ímpeto e velocidade, mas não foi o suficiente para chegar à vitória.





Na reta final da partida, apos boa jogada que começou nos pés de Matheus Cunha, Vinícius Júnior rolou para Raphinha l, que bateu fraco para a defesa de Bonno. Danilo Santos, no lugar se Bruno Guimarães foi a última cartada de Ancelotti na partida que terminou mesmo em 1 a 1.