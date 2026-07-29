TRE-ES começa a convocar mesários para as Eleições 2026; veja como consultar

A convocação dos mesários que vão atuar nas Eleições 2026 no Espírito Santo começa nesta quarta-feira (29). Até 28 de agosto, juízes eleitorais devem publicar os editais com os nomes dos convocados para trabalhar no primeiro turno, em 4 de outubro, e, se houver, no segundo turno, 25 de outubro.





Além da convocação obrigatória, eleitores também podem se cadastrar para atuar voluntariamente. É importante ressaltar que a inscrição não gera convocação obrigatória. Antes, o cartório eleitoral vai analisar a ficha de cadastro e verificar se existe vaga disponível para a atuação. Se não houver impedimentos, a pessoa poderá, então, ser convocada.





Quem for nomeado mesário tem a obrigação de participar do pleito e só pode ser liberado do trabalho com a permissão da Justiça Eleitoral.





A seguir, veja as principais dúvidas sobre a função.