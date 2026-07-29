Mãe de Davi Brito chora ao descobrir casamento do filho pelas redes sociais

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, se emocionou ao contar que descobriu pelas redes sociais que o filho havia oficializado o casamento civil com a influenciadora Emilly Araújo. Nesta terça-feira (28), ela fez uma transmissão ao vivo e afirmou que não havia sido avisada nem convidada para acompanhar o momento.
Abalada com a notícia, Elisângela disse que soube do casamento da mesma maneira que os seguidores do campeão do BBB 24. Segundo ela, os planos do casal não haviam sido compartilhados anteriormente com a família.
"Não sei o que houve para ele não me dizer, mas não vou tocar em nenhuma palavra. Estou igual a vocês, sabendo pela rede social! Não posso mentir, dizer que eu sabia. Eu não estou acreditando nisso", declarou. Ao falar sobre a relação com o filho, resumiu a frustração: "Ele me machucou".
Durante a transmissão, Elisângela chegou a afirmar que não pretendia participar das próximas celebrações do casamento. Davi já havia anunciado nas redes sociais que, após a oficialização no cartório, pretende realizar uma festa para familiares e amigos.
"Se ele não me disse e não me convidou para o civil, para o religioso e festa, também não tenho interesse nenhum de ir", afirmou a mãe do ex-BBB.
Mãe de Davi muda o tom e parabeniza casal
Horas depois, Elisângela voltou às redes sociais e adotou um tom diferente. Em uma nova gravação, parabenizou Davi e Emilly, desejou felicidades aos recém-casados e fez elogios à nora.
"Estou passando aqui para parabenizar Davi Brito e Emilly Araújo. Sabendo que eu e Emilly nos damos muito bem, mas muito bem mesmo! Emilly é uma menina trabalhadora, que ganhou muitos pontos comigo", afirmou.
Elisângela também destacou que, apesar da surpresa com a forma como recebeu a notícia, está feliz com a chegada da influenciadora à família.
"Hoje, pelas redes sociais, soube que eles se casaram. Estou aqui para desejar felicidades. Meus votos são para que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar recebendo Emilly na família Brito!", declarou.
Davi e Emilly oficializaram a união após poucos meses de relacionamento. Os dois estão juntos desde março e assumiram publicamente o namoro no fim de junho. A data da festa de casamento anunciada pelo casal ainda não foi divulgada.