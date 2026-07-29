Mãe de Davi Brito chora ao descobrir casamento do filho pelas redes sociais

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, se emocionou ao contar que descobriu pelas redes sociais que o filho havia oficializado o casamento civil com a influenciadora Emilly Araújo. Nesta terça-feira (28), ela fez uma transmissão ao vivo e afirmou que não havia sido avisada nem convidada para acompanhar o momento.





Abalada com a notícia, Elisângela disse que soube do casamento da mesma maneira que os seguidores do campeão do BBB 24. Segundo ela, os planos do casal não haviam sido compartilhados anteriormente com a família.





"Não sei o que houve para ele não me dizer, mas não vou tocar em nenhuma palavra. Estou igual a vocês, sabendo pela rede social! Não posso mentir, dizer que eu sabia. Eu não estou acreditando nisso", declarou. Ao falar sobre a relação com o filho, resumiu a frustração: "Ele me machucou".





Durante a transmissão, Elisângela chegou a afirmar que não pretendia participar das próximas celebrações do casamento. Davi já havia anunciado nas redes sociais que, após a oficialização no cartório, pretende realizar uma festa para familiares e amigos.





"Se ele não me disse e não me convidou para o civil, para o religioso e festa, também não tenho interesse nenhum de ir", afirmou a mãe do ex-BBB.