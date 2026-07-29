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"14 Bis"

Operação prende três suspeitos de homicídios e tentativas em Nova Venécia

Polícia cumpriu seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão no município; investigações apontam disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 11:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 jul 2026 às 11:47

Uma operação da Polícia Civil prendeu três homens, de 25, 26 e 30 anos, suspeitos de envolvimento em homicídios e tentativas de homicídio no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). A ação teve como alvo grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas.


Segundo a Polícia Civil, foram expedidos seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Dos mandados de prisão, três foram cumpridos. Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.


De acordo com a corporação, as investigações apontam que integrantes dos grupos criminosos circulavam armados pelas ruas do bairro, sem esconder as armas ou os rostos, em uma demonstração de força que intimidava os moradores.


Entre outubro de 2025 e maio de 2026, foram registrados dois homicídios e quatro tentativas de homicídio na região. A Polícia Civil destacou dois dos crimes investigados.


Um deles foi o assassinato de um jovem de 25 anos, ocorrido em 16 de maio deste ano. Segundo a investigação, a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida por três homens armados. Após ser atingida por disparos nas costas, tentou fugir, mas foi perseguida até o interior de uma casa, onde morreu.


Ainda conforme a polícia, durante o ataque, o irmão da vítima também foi perseguido por um dos suspeitos enquanto carregava a filha de dois anos no colo.


Outro caso investigado é a tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos, ocorrida em outubro de 2025. O jovem foi atingido por um tiro na cabeça, sofreu traumatismo cranioencefálico e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ele permaneceu internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).


Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, que serão encaminhados para perícia. Até o momento, a Polícia Civil não informou quais outros materiais foram recolhidos durante o cumprimento dos mandados.


A operação, denominada 14 Bis, contou com o apoio da Polícia Militar e de equipes do Batalhão de Sooretama.

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