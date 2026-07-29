Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 29 de julho de 2026

Além de marcar o pico da iluminação do ciclo lunar, a fase é conhecida tradicionalmente como Lua dos Cervos Crédito: Imagem: vitastronomy | Shutterstock

Nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026, a Lua entra na fase Cheia. Conforme o calendário astronômico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mudança acontece às 11h37, marcando o momento em que o satélite natural da Terra passa a apresentar sua maior iluminação aparente vista do nosso planeta.

Nessa fase, a face voltada para a Terra permanece totalmente iluminada pela luz do Sol, tornando a Lua o principal destaque do céu noturno. Embora pareça mudar de forma ao longo do mês, o satélite não altera seu tamanho nem produz luz própria. O que varia é a porção iluminada que conseguimos observar da Terra, resultado da luz solar refletida em sua superfície.

O que é a Lua Cheia?

A Lua Cheia é a terceira das quatro principais fases do ciclo lunar e ocorre após a Lua Crescente e antes da Lua Minguante. Ela acontece quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, fazendo com que toda a face iluminada do satélite seja vista por completo do nosso planeta.

O ciclo completo das fases da Lua dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Ao longo desse período, o astro percorre sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que a porção iluminada visível do nosso planeta mude gradualmente até o início de um novo ciclo.

Por que a Lua Cheia de julho é chamada de Lua dos Cervos?

A Lua Cheia de julho recebeu o nome tradicional de Lua dos Cervos ( Buck Moon , em inglês) por causa de um costume observado por povos indígenas da América do Norte. Nessa época do ano, os cervos-machos começam a desenvolver uma nova galhada, que cresce novamente após cair naturalmente, tornando-se um símbolo de renovação e crescimento.

Embora a origem dessa denominação esteja relacionada às estações do ano no Hemisfério Norte, o nome se difundiu e passou a ser utilizado internacionalmente para identificar a Lua Cheia que ocorre durante o mês de julho.

Melhor fase para observação a olho nu

A Lua Cheia é a fase mais fácil de observar a olho nu, pois permanece acima do horizonte durante praticamente toda a noite. Seu brilho intenso faz com que o satélite seja facilmente identificado, mesmo em áreas urbanas.

Por outro lado, essa luminosidade reduz a visibilidade de objetos menos brilhantes, como nebulosas, galáxias e parte das estrelas. Ainda assim, a fase costuma ser bastante aproveitada por fotógrafos para registrar paisagens iluminadas pela luz lunar.

Durante a Lua Cheia, o alinhamento entre Sol, Terra e Lua faz com que os efeitos gravitacionais dos dois astros se somem, dando origem às marés de sizígia Crédito: Imagem: shitao | Shutterstock

Lua Cheia e a influência nas marés

Assim como ocorre durante a Lua Nova, a Lua Cheia está associada às chamadas marés de sizígia. Nessa fase, Sol, Terra e Lua ficam praticamente alinhados, fazendo com que a força gravitacional combinada dos dois astros provoque maiores diferenças entre as marés altas e baixas. A influência gravitacional da Lua sobre os oceanos ocorre durante todo o ciclo lunar, mas é mais intensa durante as fases Nova e Cheia.

Simbolismo da Lua Cheia

Ao longo da história, a Lua Cheia foi associada por diferentes povos à ideia de plenitude, conclusão de ciclos e celebração. Por representar o momento de maior iluminação do satélite , essa fase costuma ser relacionada à colheita dos resultados de processos iniciados anteriormente. Em algumas tradições culturais e espirituais, também é vista como um período de reflexão e autoconhecimento.

Próximas fases da Lua

Conforme o INMET, as próximas fases da Lua são: