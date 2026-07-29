Fibromialgia vai além da dor: saiba os sintomas e como é feito o diagnóstico

A fibromialgia ainda não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados. O tratamento é individualizado e tem como objetivos diminuir os sintomas, melhorar o sono, recuperar a capacidade de realizar atividades e proporcionar maior qualidade de vida.





Uma das principais ferramentas não está na farmácia: a atividade física regular faz parte do tratamento. Exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular podem ser introduzidos gradualmente e adaptados às condições de cada pessoa.





Educação sobre a doença e estratégias para melhorar o sono também têm papel importante. Dependendo do caso, o cuidado pode envolver reumatologista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional e outros profissionais.





Medicamentos também podem ser prescritos para alguns pacientes. Valéria cita opções que atuam na modulação da dor pelo sistema nervoso, como duloxetina, milnaciprano, pregabalina, amitriptilina e ciclobenzaprina. A escolha depende da avaliação individual e deve ser feita pelo médico.





A especialista alerta que opioides, como morfina, geralmente não são recomendados para uso prolongado na fibromialgia devido ao baixo benefício e aos riscos associados. Ela também chama atenção para o uso indiscriminado de ketamina, afirmando que as evidências atuais não justificam seu emprego para fibromialgia e que a substância apresenta riscos conhecidos.