Cachorro-do-mato é encontrado dentro de escola em Vila Velha

Um cachorro-do-mato foi resgatado em uma escola no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a prefeitura do município, o animal silvestre estava assustado no momento em que foi encontrado.
A Guarda Municipal foi acionada e realizou o resgate do cachorro-do-mato, que posteriormente foi solto no Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu. A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.
A prefeitura orienta que, em casos envolvendo animais silvestres, a Guarda pode ser acionada pelo telefone 153. Já a Gerência de Bem-Estar Animal pode ser acionada por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone 162.