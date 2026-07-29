AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência contra a mulher

Ex-namorado invade casa e agride costureira em Vitória

Vítima, de 57 anos, relatou que também foi ameaçada de morte; homem foi preso

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 16:28

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

29 jul 2026 às 16:28

Um homem de 45 anos foi preso após invadir a casa da ex-namorada, de 57, e agredi-la com três tapas no rosto, na noite desta terça-feira (28), em Vitória. O bairro em que aconteceu o caso e a identidade do agressor não serão divulgados para preservar a vítima.


A mulher, que é costureira, relatou à Guarda Municipal que, além das agredi-la, o ex a ameaçou de morte, danificou a porta da residência ao entrar à força e arremessou objetos pessoais da vítima na calçada.


O homem foi encaminhado à delegacia, onde medidas protetivas de urgência foram solicitadas. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.


Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem possui passagem por furto de veículo, registrado em 2021.


A corporação reforçou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone 190, do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Veja Também 

Governador autoriza venda no RJ de spray de pimenta para mulheres em farmácias

Mulheres já podem comprar spray de pimenta para defesa pessoal; veja regras

Imagem de destaque

Brasil registra menos homicídios de mulheres e mais feminicídios em 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Violência Contra a Mulher Todas Elas Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Primeira infância: autonomia sim, mas sem pular etapas
Imagem de destaque
Quer surpreender no Dia dos Pais? Veja 7 sobremesas irresistíveis para o almoço
Imagem de destaque
Signo de Leão: 5 virtudes dos leoninos para você se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados