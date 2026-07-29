Ex-namorado invade casa e agride costureira em Vitória

Um homem de 45 anos foi preso após invadir a casa da ex-namorada, de 57, e agredi-la com três tapas no rosto, na noite desta terça-feira (28), em Vitória. O bairro em que aconteceu o caso e a identidade do agressor não serão divulgados para preservar a vítima.





A mulher, que é costureira, relatou à Guarda Municipal que, além das agredi-la, o ex a ameaçou de morte, danificou a porta da residência ao entrar à força e arremessou objetos pessoais da vítima na calçada.





O homem foi encaminhado à delegacia, onde medidas protetivas de urgência foram solicitadas. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem possui passagem por furto de veículo, registrado em 2021.





A corporação reforçou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone 190, do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).