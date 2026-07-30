Filmes de ação trazem adrenalina para o mês de agosto Crédito: Imagem: Reprodução digital | Lionsgate

Se você é do time que considera agosto um mês parado, os filmes de ação podem ser a solução perfeita para deixá-lo muito mais eletrizante. Com explosões, perseguições em alta velocidade, combates intensos e missões quase impossíveis, as produções do gênero entregam adrenalina do início ao fim e costumam prender a atenção.

A seguir, confira 5 filmes de ação para quem gosta de muita adrenalina para assistir em agosto!

1. Máquina de Guerra (2026)

“Máquina de Guerra” acompanha a história do sargento 81, que precisa lutar com uma máquina de guerra para sobreviver Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix e Lionsgate

Estrelado por Alan Ritchson, “Máquina de Guerra” acompanha a história do sargento 81, que sobrevive a uma emboscada no Afeganistão, mas perde seu irmão. Marcado física e emocionalmente pela tragédia, ele recebe uma Estrela de Prata como condecoração, mas a honraria não é suficiente para aliviar o sentimento de culpa, e ele nunca mais volta a ser o mesmo.

É então que, anos depois, determinado a honrar o último desejo do irmão, ele se candidata ao 75º Regimento Ranger, a tropa de elite do exército dos Estados Unidos. Durante o treinamento final, uma missão que deveria apenas testar os recrutas toma um rumo inesperado: uma máquina de guerra altamente avançada, deixada na região após a queda de uma nave, entra em ação. Enquanto acreditam que tudo faz parte do exercício, os soldados se veem diante de uma ameaça real e mortal.

Onde assistir: Netflix.

2. Dupla Perigosa (2026)

“Dupla Perigosa” conta a história de dois meio-irmãos que são forçados a deixar as diferenças de lado para desvendar o mistério do assassinato do pai (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios) Crédito:

Mesclando comédia e ação, “Dupla Perigosa” conta a história de dois meio-irmãos com personalidades completamente diferentes. De um lado está Jonny (Jason Momoa), um policial impulsivo e de métodos nada convencionais. Do outro, James (Dave Bautista), um disciplinado ex-Navy SEAL (tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos). No filme, eles são forçados a deixar as diferenças de lado para desvendar o mistério do assassinato do pai no Havaí.

O problema é que, enquanto investigam e transformam a ilha em uma zona de guerra, a dupla descobre que o crime foi apenas a ponta da conspiração criminosa que ameaça destruir de vez o que resta da família. Então, eles precisam decidir se o recente laço é forte o suficiente para mantê-los unidos.

Onde assistir: Prime Video, Google Play Filmes e TV e YouTube.

3. Missão: Impossível – O Acerto Final (2025)

“Missão: Impossível – O Acerto Final” acompanha Ethan e sua equipe enquanto tentam destruir uma IA Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e Skydance Productions

Dirigido por Christopher McQuarrie, “Missão: Impossível – O Acerto Final” se passa meses após os acontecimentos de “Missão Impossível: Acerto de Contas”. Depois de fugir com a chave capaz de controlar a Entidade, uma inteligência artificial que pretende dominar o mundo, Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe embarcam em uma corrida contra o tempo para destruir a IA. O problema é que, enquanto tenta concluir a missão, o protagonista precisa enfrentar antigos inimigos e lidar com as consequências de escolhas feitas no passado, colocando não apenas o futuro da humanidade, mas também a vida de seus aliados em risco.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Google Play Filmes e TV e YouTube.

4. Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024)

“Furiosa: Uma Saga Mad Max” conta a história de origem de Furiosa e revela como a protagonista se tornou uma das personagens mais marcantes da saga (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures) Crédito:

Um spin-off de “Mad Max: Estrada da Fúria”, “Furiosa: Uma Saga Mad Max” revela a história de origem de Furiosa, uma jovem sequestrada do Lugar Verde de Muitas Mães, onde vivia, por uma horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus (Chris Hemsworth). Durante a travessia por Wasteland, o grupo chega à Cidadela, dominada por Immortan Joe (Lachy Hulme).

Enquanto os tiranos disputam o controle da região, Furiosa faz de tudo para encontrar o caminho de volta para casa. Além de cenas de ação eletrizantes, o filme aprofunda o universo pós-apocalíptico da franquia e mostra como a protagonista se tornou uma das personagens mais marcantes da saga.

Onde assistir: HBO Max.

5. John Wick 4: Baba Yaga (2023)

“John Wick 4: Baba Yaga” acompanha o lendário assassino na busca para conquistar a sua tão sonhada liberdade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Lionsgate

Quarto filme da franquia de ação, “John Wick 4: Baba Yaga” acompanha o lendário assassino em sua missão mais desafiadora. Após enfrentar a Alta Cúpula, John Wick (Keanu Reeves) descobre uma oportunidade de conquistar a tão sonhada liberdade. O problema é que, para isso, ele precisa derrotar um novo e poderoso inimigo, o Marquês de Gramont (Bill Skarsgård). A partir daí, entre perseguições, duelos e sequências de combate, o protagonista embarca em uma de suas mais perigosas missões, capaz de transformar velhos aliados em inimigos mortais.