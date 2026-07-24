Mulheres já podem comprar spray de pimenta para defesa pessoal; veja regras

A lei teve origem no Projeto de Lei nº 727/2026, aprovado pelo Senado no fim de junho. Ao sancionar o texto, o governo vetou alguns dispositivos.





Entre eles está a possibilidade de adolescentes menores de 16 anos comprarem o spray mediante autorização dos responsáveis. Segundo o Ministério das Mulheres, a medida contrariaria o princípio da proteção integral previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.





Também foi vetado o trecho que previa porte irrestrito do equipamento, sob o argumento de que cabe ao Poder Executivo definir eventuais restrições por meio de regulamentação.





Outro veto retirou as penalidades administrativas para o uso indevido do spray, como advertência, multa e impedimento para nova compra. Na justificativa, o governo afirmou que a medida poderia punir de forma desproporcional justamente as mulheres que a lei pretende proteger, além de lembrar que eventuais excessos já podem ser tratados pelas legislações penal e civil.





Também deixaram de integrar o texto final a punição para quem não registrasse ocorrência em caso de perda, furto ou roubo do dispositivo e a previsão de oficinas obrigatórias de defesa pessoal e de manuseio do spray. Segundo o governo, essas medidas poderiam dificultar a execução da política pública ou gerar impacto orçamentário sem estimativa prévia.





Com informações da Agência Senado