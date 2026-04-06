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Prevenção à violência

Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF

Vídeo da Guarda Municipal da Serra mostra como consultar antecedentes de violência no site do TJES; confira o passo a passo
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

06 abr 2026 às 11:48

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 11:48

A informação pode salvar vidas e, por isso, é importante saber quem é a pessoa que você está conhecendo, antes mesmo de iniciar um relacionamento amoroso. Na última quarta-feira (2), agentes da Guarda Municipal Civil da Serra publicaram um vídeo nas redes sociais ensinando como fazer uma busca para verificar antecedentes de violência de forma simples e sem sair de casa.
  • O primeiro passo é acessar o site oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES); 
  • Clicar na opção “Consultas”, na parte superior da tela;
  • Em seguida, selecionar “Acompanhamento processual”;
  • O site será redirecionado à página de “Processos”, onde basta escolher a opção “Consulta Unificada”;
  • Na área de busca, digitar o nome completo da pessoa.
Nas redes sociais, a corporação destacou na legenda: “Antes de se envolver, é importante conhecer com quem você está se relacionando. A consulta pública de processos pode ser uma ferramenta de proteção. A Guarda Civil Municipal orienta: é possível verificar, de forma simples, se há registros no nome do 'pretendente' por meio do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo". 

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