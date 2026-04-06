Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF

Nas redes sociais, a corporação destacou na legenda: “Antes de se envolver, é importante conhecer com quem você está se relacionando. A consulta pública de processos pode ser uma ferramenta de proteção. A Guarda Civil Municipal orienta: é possível verificar, de forma simples, se há registros no nome do 'pretendente' por meio do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo".