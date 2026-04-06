Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF

A informação pode salvar vidas e, por isso, é importante saber quem é a pessoa que você está conhecendo, antes mesmo de iniciar um relacionamento amoroso. Na última quarta-feira (2), agentes da Guarda Municipal Civil da Serra publicaram um vídeo nas redes sociais ensinando como fazer uma busca para verificar antecedentes de violência de forma simples e sem sair de casa.
- O primeiro passo é acessar o site oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES);
- Clicar na opção “Consultas”, na parte superior da tela;
- Em seguida, selecionar “Acompanhamento processual”;
- O site será redirecionado à página de “Processos”, onde basta escolher a opção “Consulta Unificada”;
- Na área de busca, digitar o nome completo da pessoa.
Nas redes sociais, a corporação destacou na legenda: “Antes de se envolver, é importante conhecer com quem você está se relacionando. A consulta pública de processos pode ser uma ferramenta de proteção. A Guarda Civil Municipal orienta: é possível verificar, de forma simples, se há registros no nome do 'pretendente' por meio do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo".