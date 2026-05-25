Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/05/2026

A segunda-feira poderá despertar emoções intensas e trazer reflexões importantes aos nativos Crédito: Imagem: Pacific Productions | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros poderá despertar emoções intensas e trazer reflexões importantes para todos os nativos. Embora haja a possibilidade de desafios ligados às expectativas, cobranças e inseguranças, será possível superá-los por meio da flexibilidade, responsabilidade e paciência. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as energias do dia a seu favor!

Áries

O ariano deverá manter a calma diante das situações e agir com flexibilidade Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Poderá haver cobranças nos relacionamentos, o que dificultará o equilíbrio entre os seus desejos e as necessidades do outro. Diante desse cenário, procure evitar ilusões ou falsas promessas, uma vez que essas ações tenderão a gerar impaciência e um cansaço emocional desnecessário. O ideal será manter a calma e agir com flexibilidade.

Touro

O taurino deverá estabelecer limites claros para proteger a sua saúde física e mental Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Você poderá se sentir cansado(a) e confuso(a) no ambiente profissional, principalmente por conta do excesso de tarefas. Tenha cuidado para não compensar o desgaste emocional com gastos excessivos ou com a busca por prazeres imediatos. Pelo contrário, procure manter os pés no chão diante de cobranças e limitações, assim como estabelecer limites claros para proteger a sua saúde física e mental.

Gêmeos

O geminiano precisará encarar as responsabilidades emocionais com clareza Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Cobranças e expectativas ilusórias poderão gerar frustrações nos relacionamentos. Nesse cenário, será possível que o seu desejo de se divertir e agradar as pessoas ao redor entre em conflito com a realidade. Para não transformar pequenas tensões em grandes desentendimentos, procure encarar as responsabilidades emocionais com clareza, evitando agir de forma impulsiva ou se iludir com promessas vagas.

Câncer

O canceriano deverá encarar a realidade com clareza e evitar tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o desânimo e a carência emocional afetarão o seu julgamento no ambiente familiar. Por conta disso, poderá criar falsas expectativas ou se perder em mal-entendidos, gerando confusões e inseguranças. Para amenizar as tensões, procure encarar a realidade com clareza e evite tomar decisões importantes.

Leão

O leonino poderá ter dificuldade para organizar as ideias Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Você poderá ter dificuldade para organizar as ideias e se comunicar com clareza. Diante disso, tenha cuidado com conversas confusas , pois elas tenderão a levar a decisões baseadas em falsas impressões. O ideal será verificar todas as informações que receber para evitar confusões desnecessárias.

Virgem

O virginiano precisará manter os pés no chão e evitar decisões precipitadas Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Ao longo desta segunda-feira, você poderá ter dificuldade para enxergar a realidade financeira com clareza. Nesse cenário, poderá haver promessas enganosas de ganhos rápidos, assim como gastos impulsivos motivados pela tentativa de compensar o vazio emocional. Para não desestabilizar as finanças, será importante manter os pés no chão e evitar decisões precipitadas.

Libra

O libriano deverá se expressar com mais clareza para evitar mal-entendidos Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

A alta sensibilidade do dia poderá fazer com que crie expectativas irreais em relação às pessoas ao redor. Será fundamental manter os pés no chão para não se perder em impressões confusas ou em sentimentos melancólicos que distorçam a realidade. Além disso, procure se expressar com clareza para evitar mal-entendidos.

Escorpião

O escorpiano buscará momentos de recolhimento e silêncio Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Como a sua sensibilidade estará mais elevada nesta segunda-feira, você buscará momentos de recolhimento e silêncio. No processo, tome cuidado para não se perder em confusões emocionais, medos infundados ou falsas impressões. O ideal será proteger a sua energia de ambientes pesados, já que eles poderão causar decepções e cansaço.

Sagitário

O sagitariano deverá manter os pés no chão e evitar assinar acordos importantes Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Você poderá não ter muita clareza em relação aos objetivos profissionais ou planos coletivos. Por conta disso, tenderá a se iludir com promessas vazias vindas de pessoas influentes, bem como criar falsas expectativas sobre o reconhecimento do seu trabalho. Para amenizar as tensões, procure manter os pés no chão e evite assinar acordos importantes.

Capricórnio

O capricorniano deverá evitar assumir responsabilidades que não são suas Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko

Desilusões e cobranças poderão afetar os planos profissionais. Além disso, uma profunda sensação de cansaço ou incerteza tenderá a influenciar as suas decisões, especialmente nas relações amorosas e familiares. Para que as suas energias não sejam drenadas por essas tensões, procure manter os pés no chão e evite assumir responsabilidades que não são suas.

Aquário

O aquariano precisará encarar a realidade e estabelecer limites claros Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock

Você poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de expandir os horizontes e a necessidade de se aprofundar em suas emoções. Essa dúvida, por sua vez, tenderá a ser ainda mais dificultada por cobranças e ilusões, gerando insatisfações nos relacionamentos ou nas finanças. Diante disso, procure encarar a realidade e estabelecer limites claros.

Peixes

O pisciano deverá organizar os recursos materiais e estabelecer limites claros nos relacionamentos Crédito: Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock