Dono de farmácia é preso em operação contra desvio de fentanil no ES

O dono de uma farmácia localizada em Vitória foi preso durante a Operação Fentanil II, da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (3). A investigação apura o desvio e a venda clandestina de medicamentos de controle especial para traficantes da Região Metropolitana e do interior do Espírito Santo.





A denúncia que motivou a investigação aponta que a farmácia estaria desviando medicamentos como Fentanil e Misoprostol (Cytotec). Também é investigada a possível utilização do Fentanil na adulteração de drogas como cocaína e crack. A prática torna os entorpecentes ainda mais perigosos, pois aumenta os riscos de intoxicação e overdose.