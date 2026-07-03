Dono de farmácia é preso em operação contra desvio de fentanil no ES

O dono de uma farmácia localizada em Vitória foi preso durante a Operação Fentanil II, da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (3). A investigação apura o desvio e a venda clandestina de medicamentos de controle especial para traficantes da Região Metropolitana e do interior do Espírito Santo.
A denúncia que motivou a investigação aponta que a farmácia estaria desviando medicamentos como Fentanil e Misoprostol (Cytotec). Também é investigada a possível utilização do Fentanil na adulteração de drogas como cocaína e crack. A prática torna os entorpecentes ainda mais perigosos, pois aumenta os riscos de intoxicação e overdose.
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O que são Fentanil e Misoprostol
■ O fentanil é uma droga administrada em anestesias, mas passou a ser consumida de forma ilícita. Por ser 100 vezes mais potente do que a morfina, apenas 2 mg da substância já são capazes de provocar a morte por overdose em poucos minutos.
■ O misoprostol é um medicamento que estimula contrações uterinas e dilata o colo do útero. No Brasil, é controlado e restrito ao uso hospitalar.
Fonte: Médico Drauzio Varella
Os policiais federais cumpriam apenas um mandado de busca e apreensão no estabelecimento, mas constataram que a farmácia não possuía autorização sanitária para comercializar medicamentos, o que levou à prisão do empresário. A participação dele no suposto esquema de desvio ainda é investigada pela PF. O nome do suspeito e o da farmácia não foram divulgados.
Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, registros comerciais e outros materiais de interesse para a apuração. Segundo a PF, o empresário responderá pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
Ele também poderá responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, caso as denúncias que motivaram a operação sejam confirmadas.