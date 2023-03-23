Fentanil apreendido no ES gera alerta em autoridades policiais dos EUA

A droga que mais mata nos Estados Unidos foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil: o fentanil, um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. A apreensão foi feita pela Polícia Civil do Espírito Santo e chamou a atenção das autoridades americanas. A apreensão no Espírito Santo de 31 frascos de fentanil, uma substância opioide utilizada legalmente como anestésico, mas considerada uma superdroga pelo DEA (Departamento de Narcóticos) da polícia dos Estados Unidos, acendeu o alerta de autoridades norte-americanas. Foi a primeira apreensão do medicamento, que é de uso restrito, no Brasil. O caso foi registrado pela Polícia Civil no dia 10 de fevereiro em Cariacica. Esse é o tema em destaque nessa edição do "Segurança em Foco". O perito criminal federal André Bittencourt, da Polícia Federal, especialista no assunto, detalha o que é esta substância.