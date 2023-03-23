Fentanil apreendido no ES gera alerta em autoridades policiais dos EUA

A droga que mais mata nos Estados Unidos foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil: o fentanil, um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. A apreensão foi feita pela Polícia Civil do Espírito Santo e chamou a atenção das autoridades americanas. A apreensão no Espírito Santo de 31 frascos de fentanil, uma substância opioide utilizada legalmente como anestésico, mas considerada uma superdroga pelo DEA (Departamento de Narcóticos) da polícia dos Estados Unidos, acendeu o alerta de autoridades norte-americanas. Foi a primeira apreensão do medicamento, que é de uso restrito, no Brasil. O caso foi registrado pela Polícia Civil no dia 10 de fevereiro em Cariacica. Esse é o tema em destaque nessa edição do "Segurança em Foco". O perito criminal federal André Bittencourt, da Polícia Federal, especialista no assunto, detalha o que é esta substância.
Segurança em Foco - André Bittencourt - 23-03-23.mp3
No dia 10 de fevereiro de 2023, a Polícia Civil no ES, por meio do departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou uma operação com o objetivo principal de apurar uma suposta base que seria utilizada por traficantes para armazenar drogas e materiais ilícitos diversos, na zona rural próxima a reserva Duas Bocas, município de Cariacica. Segundo informações da Polícia Civil além do fentanil foram encontrados outros tipo de drogas. A presença do fentanil no Espírito Santo fez com o que DEA deslocasse dois agentes para averiguar o caso com as autoridades locais. Segundo o delegado do Denarc, Tarcísio Otoni, foi em razão de um curso ministrado pelo órgão norte-americano em El Salvador, em 2022, que os agentes capixabas souberam identificar a substância.
Segurança em Foco - Tarcísio Otoni - 23-03-23.mp3