Matriz de Eisenhower: conheça poderosa ferramenta para ajudar a organizar os estudos

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes precisam conciliar os estudos, a escola, o trabalho, as atividades pessoais e outras responsabilidades. Para organizar as tarefas e definir prioridades, uma das ferramentas que pode ajudar é a Matriz de Eisenhower, método de gestão de tempo que classifica as atividades de acordo com dois critérios: urgência e importância.
Segundo Aise Silva, professora do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, a ferramenta pode ajudar o estudante a visualizar melhor sua rotina e evitar que tarefas importantes sejam deixadas para a última hora.
“A matriz ajuda a transformar uma lista extensa de tarefas em uma organização mais clara. Para quem está se preparando para o Enem, isso pode facilitar a definição de quais conteúdos precisam de atenção imediata e quais atividades podem ser planejadas para outro momento”, explica.
Como funciona a Matriz de Eisenhower?
O método divide as tarefas em quatro categorias:
- Importante e urgente: atividades que precisam ser realizadas imediatamente, como revisar um conteúdo que será cobrado em uma prova próxima ou entregar uma atividade com prazo curto;
- Importante, mas não urgente: tarefas que devem ser planejadas, como montar um cronograma de estudos, revisar conteúdos e fazer simulados;
- Urgente, mas não importante:atividades que exigem atenção rápida, mas que não contribuem diretamente para o objetivo principal. Quando possível, podem ser simplificadas, adiadas ou reduzidas;
- Não urgente e não importante: tarefas que podem ser eliminadas ou reduzidas quando ocupam tempo que poderia ser utilizado nos estudos.
Como aplicar a ferramenta na preparação para o Enem?
Para utilizar a Matriz de Eisenhower, o estudante pode começar fazendo uma lista de tudo o que precisa realizar durante a semana e, depois, classificar cada atividade de acordo com sua importância e urgência.
A partir disso, é possível organizar a rotina de maneira mais estratégica:
- Liste todas as tarefas: inclua estudos, trabalhos escolares, simulados, atividades pessoais e compromissos;
- Defina o que é prioridade: avalie quais atividades têm maior impacto na preparação para o exame;
- Estabeleça prazos: transforme tarefas importantes em ações com datas e horários definidos;
- Evite acumular atividades: revise a matriz ao longo da semana e reorganize as prioridades quando necessário.
“Uma das principais vantagens é perceber que nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo. O estudante consegue identificar o que realmente demanda sua atenção e reservar períodos específicos para atividades que são importantes, mas não precisam ser realizadas imediatamente”, finaliza Aise Silva.
Por Priscila Dezidério