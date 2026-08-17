Matriz de Eisenhower: conheça poderosa ferramenta para ajudar a organizar os estudos

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes precisam conciliar os estudos, a escola, o trabalho, as atividades pessoais e outras responsabilidades. Para organizar as tarefas e definir prioridades, uma das ferramentas que pode ajudar é a Matriz de Eisenhower, método de gestão de tempo que classifica as atividades de acordo com dois critérios: urgência e importância.