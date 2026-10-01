Rodovias, escolas e hospitais: veja onde ES prevê investir R$ 5,3 bilhões em 2027

Rodovias, construção e reforma de escolas, obras de macrodrenagem e projetos de mobilidade estão entre os destinos dos R$ 5,28 bilhões em investimentos previstos pelo governo do Espírito Santo para 2027. O montante consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado à Assembleia Legislativa e representa um crescimento de 22,65% em relação aos R$ 4,3 bilhões reservados para investimentos no orçamento deste ano.





A previsão significa aproximadamente R$ 974 milhões a mais para investimentos de um ano para o outro. Os R$ 5,28 bilhões representam 16,74% dos R$ 31,53 bilhões previstos para o Poder Executivo estadual em 2027.





Segundo os dados apresentados pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), o valor previsto para o próximo ano é o maior da série histórica apresentada pelo governo. Em 2019, primeiro ano da série, o orçamento reservava R$ 1,34 bilhão para investimentos. Para 2027, são R$ 5,28 bilhões.