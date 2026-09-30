Governo do ES prevê orçamento de R$ 35,4 bilhões para 2027

O governo do Espírito Santo prevê um orçamento de R$ 35,4 bilhões para 2027, valor 10,6% superior aos R$ 32,03 bilhões deste ano. Descontada a inflação projetada para o período, o crescimento real estimado da receita é de 5,4%. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) foi encaminhado à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (30) e ainda precisa ser analisado e votado pelos deputados estaduais.





Em valores nominais, são cerca de R$ 3,4 bilhões a mais no orçamento estadual. No PLOA anterior, para 2026, o governo havia projetado crescimento de 8,5% sobre os R$ 29,5 bilhões de 2025.