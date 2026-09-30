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Policial de folga dispara para o alto durante confusão em Vila Velha

Segundo a PM, agente disse ter sido ameaçado com um canivete ao intervir em situação envolvendo drogas; três pessoas foram presas

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2026 às 20:15

Três pessoas  um homem de 58 anos e duas mulheres, de 19 e 20 anos  foram presas após uma confusão envolvendo um policial militar, na terça-feira (29), no bairro Ibes, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o agente, que estava de folga, teria sido ameaçado com um canivete ao intervie rm uma situação relacionada ao uso e à possível venda de drogas na região. 


De acordo com a corporação, a venda de drogas ocorria próximo a um estabelecimento em frente à casa do militar. Uma testemunha registrou o momento em que o policial, usando colete e armado, efetua um disparo para o alto.


Após o episódio, uma equipe da PM que realizava patrulhamento foi acionada após receber denúncia de que nove pessoas estariam traficando drogas no local. Ao chegar, os militares encontraram o policial de folga, que relatou ter saído de casa e visto o grupo usando entorpecentes. 


Segundo a versão apresentada pelo agente, ao intervir, um dos homens teria avançado contra ele com um canivete. O policial afirmou que efetuou o disparo para se defender. Ainda de acordo com o militar, as duas mulheres tentaram impedir a abordagem. 


De acordo com a PM, as mulheres insultaram e agrediram policiais, além de chutarem a viatura. Elas foram imobilizadas e apresentavam arranhões pelo corpo. Os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. O caso assustou a população. 


Segundo a Polícia Civil, os três foram autuados em flagrante por desobediência e resistência à ação policial. As duas mulheres, de 19 e 20 anos, também foram autuadas por desacato à autoridade.


As mulheres foram encaminhadas ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. O homem foi levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.


Sobre o fato de o policial estar usando colete mesmo estando de folga, a Polícia Militar informou que o 4º Batalhão tomou conhecimento da ocorrência e que a conduta dos militares envolvidos será analisada pela instituição.

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